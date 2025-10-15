त्योहार पर बड़ी खबर?, वित्त वर्ष 2029-30 तक 45000 करोड़ रुपये का निवेश, 26 नए वाहन और लाखों नौकरी, दक्षिण कोरिया की वाहन विनिर्माता हुंदै मोटर कंपनी की घोषणा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 15, 2025 19:25 IST2025-10-15T19:23:58+5:302025-10-15T19:25:18+5:30
कंपनी की इकाई हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) वित्त वर्ष 2029-30 तक 26 वाहन पेश करने की योजना बना रही है।
मुंबईः दक्षिण कोरिया की वाहन विनिर्माता हुंदै मोटर कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जोस मुनोज ने बुधवार को कहा कि कंपनी की भारतीय इकाई वित्त वर्ष 2029-30 तक 45,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी का लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर अपना दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बनाना है। देश की अपनी पहली यात्रा के दौरान निवेशकों को संबोधित करते हुए मुनोज ने कहा कि कंपनी की बिक्री वित्तीय इकाई हुंदै कैपिटल, बिक्री को और बढ़ाने में मदद करने के लिए चरणबद्ध तरीके से 2026 की दूसरी तिमाही तक देश में दस्तक देगी जबकि इसका लक्जरी ब्रांड जेनेसिस भी 2027 तक स्थानीय ‘असेंबली’ के माध्यम से बाजार में प्रवेश करेगा। कंपनी की इकाई हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) वित्त वर्ष 2029-30 तक 26 वाहन पेश करने की योजना बना रही है।
जिसमें सात एकदम नए वाहन शामिल हैं। यह 2027 तक भारतीय बाजार के लिए स्थानीय रूप से तैयार, विकसित और विनिर्मित एक इलेक्ट्रिक एसयूवी भी पेश करेगी। मुनोज ने कहा कि हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड ने निर्यात में 30 प्रतिशत तक योगदान का लक्ष्य रखा है।
कंपनी का लक्ष्य अपने 2030 के वृद्धि खाके के तहत वित्त वर्ष 2029-30 तक अपने राजस्व को डेढ़ गुना बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े के पार पहुंचाना है। मुनोज ने यहां एचएमआईएल के पहले निवेशक दिवस को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘पिछले साल हमारे ऐतिहासिक आईपीओ और भारत में 30 वर्षों की सफलता के बाद अब एचएमआईएल ने अगले चरण की वृद्धि के लिए वित्त वर्ष 2029-30 तक 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है।’’ इसमें से 60 प्रतिशत निवेश उत्पाद तथा अनुसंधान एवं विकास पर और शेष 40 प्रतिशत क्षमता एवं उन्नयन पर होगा।
उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर हुंदै मोटर समूह बिक्री के मामले में 2008 में सातवें स्थान से 2022 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कंपनी ने तब निवेश किया है जब अन्य पीछे हट रहे हैं और ‘‘ जब अन्य कटौती कर रहे हैं, हम निर्माण कर रहे हैं जबकि अन्य बाजार से बाहर जा रहे हैं, हम दोगुना कर रहे हैं।’’
उन्होंने जनरल मोटर्स और फोर्ड का नाम लिए बिना यह बात कही जो अतीत में भारत से बाहर निकल गए थे। मुनोज ने कहा, ‘‘ यह केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। यह मानवता और भारत की प्रगति के बारे में है। हर भारतीय के लिए एक हुंदै, यही हमारा दृष्टिकोण रहा है और यह यहीं भारत में सहयोग, साझा विकास एवं अग्रणी भविष्य की प्रौद्योगिकयों की भावना को दर्शाता है।
हमारे निवेश इसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।’’ उन्होंने साथ घोषणा की कि हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मंगलवार को हुई बैठक में एक जनवरी 2026 से अपने मुख्य परिचालन अधिकारी तरुण गर्ग को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी है।
मुनोज ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘ पहली बार कोई भारतीय जनवरी (2026) से प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बनने जा रहा है। यह मुख्यालय की ओर से, इस बाजार में हमारे विश्वास को दर्शाता है।’’ गर्ग, उन्सू किम का स्थान लेंगे जो 31 दिसंबर 2025 से हुंदै मोटर कंपनी में रणनीतिक भूमिका के लिए दक्षिण कोरिया लौट रहे हैं।