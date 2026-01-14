नए साल में आफत, 500 कर्मचारियों की छंटनी?, बजाज मोबिलिटी एजी की घोषणा
January 14, 2026
नई दिल्लीः बजाज मोबिलिटी एजी ने बुधवार केटीएम एजी में लगभग 500 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की। यह कंपनी के ‘ग्लोबल राइटसाइजिंग’ कार्यक्रम का हिस्सा है। ऑस्ट्रिया की बजाज मोबिलिटी एजी (पहले पीआईईआरईआर मोबिलिटी एजी) केटीएम ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। यह यूरोप की जानी-मानी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में से एक है।
अपने केटीएम, हस्कर्ना और जीएसएसजीएसएस ब्रांड के साथ, केटीएम एजी यूरोप की प्रीमियम मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में से एक है। पिछले साल नवंबर में, पुणे की बजाज ऑटो ने ऑस्ट्रिया की बाइक बनाने वाली कंपनी केटीएम में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी। बजाज मोबिलिटी एजी ने बीएसई में बजाज ऑटो द्वारा साझा की गई एक सूचना में कहा, "वर्ष 2025 में पुनर्गठन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, केटीएम एजी एक वैश्विक ‘राइटसाइजिंग प्रोग्राम’ शुरू कर रही है।
इसका मकसद निर्धारित लागत कम करके, ढांचे को बेहतर बनाकर, उत्पाद एवं उत्पाद पोर्टफोलियो पर ध्यान केन्द्रित करते हुए और हमारे अंतरराष्ट्रीय लोकेशन और प्रबंधन नेटवर्क को महत्तम उपयोग करके लंबे समय में प्रतिस्पर्धी क्षमता को मजबूत करना है।" नियामकीय सूचना में कहा गया है कि इस जरूरी पुनर्सयोजन के हिस्से के तौर पर, लगभग 500 कर्मचारियों की कमी जरूरी है।
दिसंबर, 2025 तक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 3,794 थी। पिछले साल मई में, बजाज ऑटो ने अपनी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली अनुषंगी कंपनी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी के जरिए केटीएम में बहुलांश भागीदारी खरीदने की घोषणा की थी।