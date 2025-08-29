अडानी एयरपोर्ट्स लखनऊ विस्तार में निवेश करेगा 10,000 करोड़ रुपये

लखनऊ: अडानी एयरपोर्ट्स ने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीसीएसआईए) के विस्तार में 10,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना की घोषणा की है। यह निवेश चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और क्षमता वृद्धि, सुविधाओं के आधुनिकीकरण, नई तकनीक अपनाने और कार्गो बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित होगा।

कंपनी पहले ही एक नए टर्मिनल और लैंडसाइड रोड बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 2,401 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। वर्तमान में, यह हवाई अड्डा सालाना 80 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। 2026-27 तक टर्मिनल 3, चरण 2 के पूरा होने पर यात्रियों की क्षमता बढ़कर 14 मिलियन हो जाने की उम्मीद है, जिसमें 900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।

अडानी एयरपोर्ट्स के एक अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य व्यस्ततम यातायात के आधार पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानों के लिए समान सुविधाओं का उपयोग करके परिचालन को सुगम बनाना है। स्विंग ऑपरेशंस के नाम से जाना जाने वाला यह मॉडल आधुनिकीकरण, तकनीक और कला एवं संस्कृति के तत्वों को मिलाकर यात्रियों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करेगा।

वर्तमान में, हवाई अड्डे पर सात पूर्णतः चालू एयरोब्रिज हैं और यह टाइप डी विमानों को संभाल सकता है। इसमें एक समय में 15 विमानों के लिए पार्किंग की जगह भी है। लखनऊ की कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है, और अब हवाई अड्डा 42 सीधी उड़ानों के लिए उड़ान भर रहा है। इनमें 31 घरेलू और 11 अंतरराष्ट्रीय गंतव्य शामिल हैं।

कुल यातायात में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की हिस्सेदारी लगभग 19% है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लखनऊ का योगदान भी उल्लेखनीय है, क्योंकि यह शहर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% योगदान देता है।

