Zubeen Garg Death Case: असम पुलिस SP और जुबिन गर्ग का चचेरा भाई गिरफ्तार, सिंगर के साथ गया था सिंगापुर

By अंजली चौहान | Updated: October 8, 2025 13:18 IST2025-10-08T13:14:29+5:302025-10-08T13:18:24+5:30

Zubeen Garg Death Case:जुबीन गर्ग मौत मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद आज उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में पेश किया गया।

Zubeen Garg Death Case: दिवंगत असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग के चचेरे भाई संदीपन गर्ग, जो ज़ुबीन के साथ सिंगापुर गए थे, को गायक की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। संदीपन गर्ग असम पुलिस सेवा (एपीएस) में पुलिस अधीक्षक (प्रभारी) के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें असम के आपराधिक जाँच विभाग (सीआईडी) के विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में यह पाँचवीं गिरफ्तारी है।

सीआईडी ​​के विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "हमने संदीपन गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। अब हम आवश्यक कानूनी औपचारिकताएँ पूरी कर रहे हैं।"

एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया, "हमारी टीम उन्हें यहाँ की एक अदालत में ले गई है। हम पुलिस रिमांड की माँग करेंगे।"

पता चला है कि पिछले महीने सिंगापुर में गायक की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी से पिछले कुछ दिनों में कई बार पूछताछ की गई थी। ज़ुबीन गर्ग का 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान निधन हो गया था। संदीपन कथित तौर पर ज़ुबीन की मौत के समय मौजूद थे।

गौरतलब है कि ज़ुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, संगीतकार शेखरज्योति गोस्वामी, गायक अमृतप्रभा महंत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत सहित चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वे फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।

सोमवार को, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सिंगापुर में गायक ज़ुबीन गर्ग के अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति को छोड़कर, सात अन्य लोगों ने अभी तक सीआईडी ​​के सम्मन का जवाब नहीं दिया है।

सरमा ने कहा कि रूपकमल कलिता, जो 19 सितंबर को समुद्र में तैरते समय गर्ग की मौत के समय नौका पर मौजूद थे, ने उनकी मौत की जाँच कर रही एसआईटी के सम्मन का जवाब दिया है।

हालांकि, सात अन्य लोगों ने जाँच में मदद के लिए असम आने के बारे में कुछ नहीं कहा है, सरमा ने गुवाहाटी में एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा। सीआईडी ​​ने घटना के समय गायक के साथ नौका पर मौजूद 11 लोगों में से आठ को समन जारी किया था।

इससे पहले, ज़ुबीन गर्ग के बैंड के एक सदस्य, शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि गायक को उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंत ने ज़हर दिया था।

गायक के मैनेजर के 'गिरफ़्तारी के विस्तृत आधार' या रिमांड नोट में, साथ में मौजूद ड्रमर ने बताया कि जब गर्ग सिंगापुर के तट पर समुद्र में लगभग डूब रहे थे और साँस लेने में तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, तब शर्मा को 'जाबो दे, जाबो दे' चिल्लाते हुए सुना गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा प्राप्त इस बेहद संवेदनशील दस्तावेज़ के अनुसार, गोस्वामी ने यह भी दावा किया कि गर्ग की मौत को एक दुर्घटना के रूप में चित्रित करने की एक "साजिश" थी।

