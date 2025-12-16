Year Ender 2025: इस साल इन सेलेब्स के घर गूंजी किलकारियां, कपल्स ने पेरेंटहुड किया एन्जॉय

Year Ender 2025: साल 2025 फिल्म जगत के सितारों के लिए काफी खास रहा। क्योंकि कई सितारों ने पेरेंट्स बनने का सुख पाया, जब उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ। इस लिस्ट में एक्टर्स कैटरीना कैफ और विक्की कौशल, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​से लेकर परिणीति चोपड़ा तक सितारे शामिल हैं।

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल

इस कपल ने 7 नवंबर को एक बेटे का स्वागत किया। उन्होंने यह खबर एक पोस्ट के ज़रिए शेयर की, जिसमें लिखा था: “हमारी खुशी का बंडल आ गया है। बहुत प्यार और आभार के साथ, हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं। 7 नवंबर, 2025। - कैटरीना और विक्की।”

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा

15 जुलाई को, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने अपनी बेटी के जन्म की घोषणा की, जिसका नाम उन्होंने साराया रखा। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था: “हमारा दिल भरा हुआ है और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। हमें एक बेटी का आशीर्वाद मिला है।”

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा

इस जोड़ी ने 19 अक्टूबर को अपने पहले बच्चे, एक बेटे का स्वागत किया। उनके प्यारे पोस्ट में लिखा था, “और हमें सचमुच पहले की ज़िंदगी याद नहीं है! बांहें भरी हुई हैं, हमारा दिल और भी भरा हुआ है। पहले, हमारे पास एक-दूसरे थे; अब, हमारे पास सब कुछ है।”

अथिया शेट्टी और केएल राहुल

केएल राहुल और अथिया शेट्टी ने 24 मार्च, 2025 को एक बेटी का स्वागत किया, जिसका नाम एवारा विपुल राहुल रखा गया। इस कपल ने अप्रैल 2025 में केएल राहुल के जन्मदिन पर अपनी पहली तस्वीरों के साथ यह खुलासा किया।

पत्रलेखा और राजकुमार राव

15 नवंबर को, राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी शादी की सालगिरह पर एक दिल छू लेने वाले संदेश के साथ अपनी बेटी के जन्म की घोषणा की। इस कपल ने लिखा, “हम बहुत खुश हैं। भगवान ने हमें एक बेटी का आशीर्वाद दिया है।”

अरबाज खान और शूरा खान

5 अक्टूबर को, अरबाज खान और शूरा खान ने अपनी बेटी का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने सिपारा रखा। एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर शेयर करते हुए, उन्होंने लिखा, “सबसे छोटे हाथ और पैर, लेकिन हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा, सिपारा खान।”

मालविका राज और प्रणव बग्गा

K3G स्टार मालविका राज और प्रणव बग्गा ने 23 अगस्त, 2025 को अपनी बच्ची का स्वागत किया। उन्होंने प्यारी तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि उन्होंने उसका नाम महारा रखा है।

शीना बजाज और रोहित पुरोहित

इस पॉपुलर टेलीविज़न कपल ने 15 सितंबर को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। उन्होंने अपने बेटे का नाम आरुष बजाज पुरोहित रखा है।

वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी

वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी 10 सितंबर को पहली बार माता-पिता बने। कपल ने अपने सोशल मीडिया पर अपने बेटे के आने की घोषणा की।

सागरिका घाटगे और जहीर खान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान और एक्ट्रेस सागरिका घाटगे ने अप्रैल 2025 में अपने पहले बच्चे, फतेहसिंह खान नाम के बेटे का स्वागत किया।

नवराज हंस और अजीत कौर मेहंदी

इस कपल ने शादी के 12 साल बाद अगस्त 2025 में अपनी पहली बच्ची, रेशम नवराज हंस का स्वागत किया।

लिली कोलिन्स और चार्ली मैकडॉवेल

एक्ट्रेस ने 2025 की शुरुआत में (लगभग जनवरी/फरवरी में) अपने पति चार्ली मैकडॉवेल के साथ सरोगेसी के ज़रिए अपनी पहली बच्ची, टोव जेन मैकडॉवेल का स्वागत किया।

हेनरी कैविल और नताली विस्कुसो

उन्होंने जनवरी 2025 के आसपास अपनी पहली बच्ची का स्वागत किया, हालांकि उन्होंने शुरुआत में जन्म को प्राइवेट रखा, बाद में इसकी पुष्टि की और ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग के दौरान अपने पारिवारिक जीवन की कुछ झलकियाँ शेयर कीं, बिना बच्ची का नाम या सही जन्मतिथि बताए।

जेसी मैककार्टनी और केटी पीटरसन

उन्होंने अपने पहले बच्चे, आर्चर जेम्स मैककार्टनी नाम के बेटे का स्वागत किया, जो 7 मई, 2025 को समय से पहले पैदा हुआ था और 2025 में बाद में एक स्वस्थ बच्चे के रूप में घर जाने से पहले NICU में 70 दिन बिताए। मई 2025 में अपने पहले बेटे, आर्चर जेम्स मैककार्टनी का स्वागत किया।

डेबी रयान और जोश डन

एक्ट्रेस डेबी रयान और म्यूजिशियन जोश डन ने सितंबर 2025 में प्रेग्नेंसी की घोषणा करने के बाद दिसंबर 2025 में अपनी पहली बच्ची, फेलिक्स विंटर का स्वागत किया।

अखिल सचदेवा और तान्या गुल्ला

अखिल सचदेवा ने 24 मार्च, 2024 को दिल्ली में एक प्राइवेट सेरेमनी में अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड, तान्या गुल्ला से शादी की। इस कपल ने 6 नवंबर को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया, और यह एक लड़की है।

Web Title: Year Ender 2025 These celebs welcomed babies this year as couples celebrated parenthood