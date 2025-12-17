Year Ender 2025: बॉलीवुड में ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, जिसने सबसे ज्यादा बटोरी सुर्खियां; जानें यहां

Year Ender 2025: भारतीय सिनेमा के लिए साल 2025 काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। जहां धुरंधर, सैयारा और छावा जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, वहीं होमबाउंड और मालेगांव के सुपरबॉयज़ फेस्टिवल की पसंदीदा फिल्में बनकर उभरीं। इंडस्ट्री में कई विवाद, स्कैंडल और झगड़े भी देखने को मिले, जिससे सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हुआ।

चाहे वह संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से दीपिका पादुकोण का अचानक बाहर निकलना हो, या रणवीर सिंह का वायरल क्लिप जिसमें उन्होंने ऋषभ शेट्टी की कांतारा परफॉर्मेंस की नकल की थी, 2025 में बॉलीवुड में कई विवाद हुए। तो, आइए उन पर एक नजर डालते हैं।

1- संदीप रेड्डी वांगा के साथ दीपिका पादुकोण का विवाद

संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। हालांकि, दीपिका पादुकोण के फीमेल लीड रोल से बाहर निकलने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बताया गया कि पादुकोण की मांगें मेकर्स को पसंद नहीं आईं, जिससे उनके बीच झगड़ा हो गया। मुख्य मांगों में से एक 8 घंटे की वर्क शिफ्ट थी। जैसे-जैसे यह मामला बढ़ा, इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने तय वर्किंग घंटों और वर्क-लाइफ बैलेंस पर अपनी राय रखी।

2- सैफ अली खान को चाकू मारा गया

जनवरी 2025 में, एक घुसपैठिया सैफ अली खान के मुंबई वाले घर में घुस गया और उन्हें चाकू मार दिया। एक्टर को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वह कुछ दिनों तक अस्पताल में रहे और फिर अपने घर लौट आए। सैफ का उस आदमी के साथ हिंसक झगड़ा हुआ था, जिससे उनकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी के पास चोटें आईं।

3- हेरा फेरी 3 से परेश रावल के अचानक बाहर निकलने से दर्शक बंट गए

फैंस हेरा फेरी 3 में ओरिजिनल तिकड़ी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को देखकर बहुत खुश थे। लेकिन जब परेश फिल्म से बाहर हो गए, तो सब कुछ खराब हो गया, जिससे सभी हैरान रह गए। इस वजह से प्रोडक्शन पर फाइनेंशियल दबाव पड़ा और अक्षय कुमार के साथ कानूनी लड़ाई भी हुई। असल में, उनके और मेकर्स के बीच सार्वजनिक झगड़ा एक बड़ी हेडलाइन बन गया। हालांकि, परेश ने बाद में हेरा फेरी 3 में अपनी वापसी की पुष्टि की।

4- रणवीर सिंह का कांतारा: चैप्टर 1 के सीन की नकल करना

गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में अपनी मौजूदगी के दौरान, रणवीर सिंह ने कांतारा: चैप्टर 1 के क्लाइमेक्स सीन को रीक्रिएट किया। एक्टर ने दैव को 'भूत' भी कहा। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे भारी विरोध हुआ। कई लोगों ने उनके इस काम को 'मजाक' समझा और जैसे-जैसे गुस्सा बढ़ा, रणवीर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। धुरंधर एक्टर ने जोर देकर कहा कि वह सभी संस्कृतियों का बहुत सम्मान करते हैं। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए, ऋषभ ने कमेंट किया, "यह मुझे असहज करता है। हालांकि फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा सिनेमा और परफॉर्मेंस है, लेकिन दैव तत्व संवेदनशील और पवित्र है।"

5- दिलजीत दोसांझ को सरदार जी 3 में हानिया आमिर के साथ काम करने पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा

पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ को अपनी फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और जल्द ही यह बहस एक संवेदनशील मामला बन गई।

6- जया बच्चन की पैपराजी पर टिप्पणी

पैपराजी और जया बच्चन के बीच का रिश्ता अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है। अपने एक इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि उनके साथ उनका 'जीरो रिश्ता' है। आग में घी तब पड़ा जब उन्होंने एक इवेंट में फोटोग्राफर्स के बैकग्राउंड और शिक्षा पर सवाल उठाया। जया ने कहा, "ये जो बाहर ड्रेनपाइप टाइट, गंदी पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेकर... उन्हें लगता है कि क्योंकि उनके पास मोबाइल है, तो वे आपकी तस्वीर ले सकते हैं और जो चाहें कह सकते हैं।"

7- अनुराग कश्यप और ब्राह्मण समुदाय

फिल्म का बचाव करते हुए और ऑनलाइन जातिवाद की आलोचना करते हुए, कश्यप का एक सोशल मीडिया यूजर के साथ तीखी बहस हुई। "ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं" वाली टिप्पणी के जवाब में, कश्यप ने ब्राह्मण समुदाय के लिए हिंदी में एक अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की। इस टिप्पणी से ऑनलाइन काफी हंगामा हुआ, जिसके कारण कई पुलिस शिकायतें (जयपुर और रायपुर जैसे शहरों में FIR दर्ज की गईं) और दुश्मनी फैलाने और नफरत फैलाने वाले भाषण के आरोप लगे। कश्यप ने यह भी बताया कि उन्हें, उनके परिवार और उनकी बेटी को बलात्कार और जान से मारने की धमकियाँ मिलीं।

8- कमल हासन भाषा विवाद

यह विवाद 24 मई, 2025 को चेन्नई में अपनी फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च के दौरान कमल हासन की टिप्पणियों से शुरू हुआ। दर्शकों और कन्नड़ अभिनेता शिवराजकुमार को संबोधित करते हुए, कमल हासन ने कहा, "आपकी भाषा (कन्नड़) तमिल से पैदा हुई है। इसलिए आप उस लाइन में शामिल हैं।" उन्होंने यह टिप्पणी यह ​​कहते हुए शुरू की कि तमिल उनका जीवन और परिवार है, और दूसरी भाषाएँ उस परिवार का हिस्सा हैं।

9- The Bads of Bollywood बनाम समीर वानखेड़े

NCB ऑफिसर ने नेटफ्लिक्स शो के मेकर्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिससे आर्यन खान ने डायरेक्शन में डेब्यू किया था। उन्होंने बताया कि शो में एक ऐसा कैरेक्टर था जो उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उन्होंने कहा कि उस कैरेक्टर को गलत तरीके से दिखाया गया था।

10- स्मृति-पलाश की शादी

मशहूर क्रिकेटर स्मृति मंदाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछल 23 नवंबर को शादी करने वाले थे। लेकिन, सेरेमनी से कुछ घंटे पहले ही शादी टल गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन घटनाओं का विश्लेषण होने लगा जिनकी वजह से शादी में यह अप्रत्याशित मोड़ आया, जिसमें पलाश पर स्मृति को धोखा देने का आरोप लगा। बाद में, स्मृति ने शादी तोड़ दी।

Web Title: Year Ender 2025 biggest controversy in Bollywood that grabbed most headlines find out here