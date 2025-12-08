कौन थे कल्याण चटर्जी?, 400 से अधिक फिल्मों में काम किया

Highlights रविवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। ‘दुही पृथ्वी’, ‘सबुज द्वीपर राजा’ और ‘बैशे श्रवण’ शामिल हैं।

कोलकाताः अनुभवी बंगाली अभिनेता कल्याण चटर्जी का निधन हो गया है। वह 81 वर्ष के थे। ‘पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम’ ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। चटर्जी टाइफाइड और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और उनका एमआर बांगुर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज हो रहा था, जहां रविवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली।

उन्होंने 1968 में रिलीज हुई ‘अपोनजोन’ फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने सहायक अभिनेता की भूमिकाएं निभायीं। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में ‘धांगये मे’, ‘दुही पृथ्वी’, ‘सबुज द्वीपर राजा’ और ‘बैशे श्रवण’ शामिल हैं।

उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म प्रतिद्वंदी में भी अभिनय किया था। बंगाली फिल्मों के अलावा उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी काम किया जिनमें सुजॉय घोष की फिल्म कहानी शामिल हैं। ‘आर्टिस्ट्स फोरम’ ने बयान में कहा, ‘‘हमारे सबसे अहम सदस्यों में से एक कल्याण चट्टोपाध्याय हमें छोड़कर चले गए हैं। हम बहुत दुखी हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें।’’ चटर्जी ने पुणे फिल्म संस्थान से पढ़ायी की थी।

