ऐश्वर्या राय बच्चन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पैर छुए, वीडियो

November 19, 2025

सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम की पूर्व छात्रा ऐश्वर्या राय ने अपने संबोधन में कहा कि हालांकि एक शताब्दी बीत गई है।

Highlightsगुरु की शिक्षा, मार्गदर्शन और करुणा आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के हृदय में समाहित है।सचिन तेंदुलकर, श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आर जे रत्नाकर और अन्य लोग मंच पर मौजूद थे। गुरु श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पैर छुए।

पुट्टपर्थीः अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन ने बुधवार को यहां दिवंगत आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पैर छुए। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आर जे रत्नाकर और अन्य लोग मंच पर मौजूद थे। सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम की पूर्व छात्रा ऐश्वर्या राय ने अपने संबोधन में कहा कि हालांकि एक शताब्दी बीत गई है, लेकिन गुरु की शिक्षा, मार्गदर्शन और करुणा आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के हृदय में समाहित है।

 

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘आपकी यहां उपस्थिति शताब्दी समारोह में पवित्रता और प्रेरणा जोड़ती है तथा हमें स्वामी के इस संदेश की याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा है और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है।’’ उन्होंने सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं को याद करते हुए कहा कि वह अक्सर पांच आवश्यक गुणों - अनुशासन, समर्पण, भक्ति, दृढ़ संकल्प और विवेक के बारे में बात करते थे।


जो एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से स्थिर जीवन के लिए आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए यहां पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने आगमन के बाद प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया और लोग तथा पार्टी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े थे।

उनके स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों ने प्रधानमंत्री के वाहन पर पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साई बाबा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं और सेवा दुनिया भर में लाखों अनुयायियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। मोदी ने सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में उनकी स्मृति में एक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट भी जारी किया। मोदी ने कहा, "श्री सत्य साई बाबा का शताब्दी समारोह महज एक उत्सव नहीं, बल्कि एक दिव्य वरदान है।

यद्यपि साई बाबा भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनका प्रेम और सेवा भावना करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक शक्ति है।" उन्होंने कहा कि 140 देशों में "सत्य साई बाबा के लाखों भक्तों को नई रोशनी, दिशा मिल रही है और वे आगे बढ़ रहे हैं।" उन्होंने कहा कि श्री सत्य साई बाबा ने सेवा को मानव जीवन के केन्द्र में रखा।

मोदी ने कहा कि आध्यात्मिक गुरु की जन्म शताब्दी सार्वभौमिक प्रेम, शांति और सेवा का उत्सव बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारी सभी विविध आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराएं अंततः एक ही विचार की ओर ले जाती हैं, चाहे कोई भक्ति, ज्ञान या कर्म के मार्ग पर चले।"

गरीबों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि अब उन पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा, 'लोकल फॉर वोकल' पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश को 'विकसित भारत' बनने में मदद मिलेगी।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आर जे रत्नाकर और अन्य ने भाग लिया। समारोह के तहत मोदी ने यहां सत्य साई बाबा की महासमाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी।

 

