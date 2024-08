Vijay Kadam Passed Away: कैंसर से हारे मराठी अभिनेता विजय कदम, 67 वर्ष की आयु में निधन

Highlights Vijay Kadam Passed Away: मराठी मनोरंजन जगत के लोकप्रिय अभिनेता विजय कदम का निधन हो गया है। Vijay Kadam Passed Away: मराठी मनोरंजन उद्योग में एक महत्वपूर्ण शून्य छोड़ दिया है। Vijay Kadam Passed Away: विजय कदम की हास्य भूमिकाएँ लोकप्रिय हुईं

Vijay Kadam Passed Away: मराठी सिनेमा को बड़ा झटका लगा है। अनुभवी अभिनेता विजय कदम का निधन हो गया है। हास्य और गंभीर दोनों भूमिकाओं में अपने बहुमुखी अभिनय के लिए प्रसिद्ध अभिनेता कैंसर से हार गए। वह 67 साल के थे। विजय कदम कई सालों से मराठी थिएटर और सिनेमा में काम कर रहे थे। कैंसर से जंग हारने के बाद विजय कदम ने आज सुबह अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर का आज अंधारी स्थित श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 10 अगस्त को मुंबई में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। मनोरंजन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति है।

विजय कदम ने 1980 और 90 के दशक में मराठी फिल्मों, धारावाहिकों और नाटकों में एक प्रमुख शख्सियत थे, पिछले डेढ़ साल से कैंसर से साहसपूर्वक लड़ रहे थे। कदम का मुंबई के अंधेरी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। शानदार करियर के दौरान कदम ने मंच और स्क्रीन दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वह न केवल मराठी थिएटर में एक शानदार अभिनेता थे बल्कि कई मराठी फिल्मों में भी दिखाई दिए। "इच्छा माझी पुरी कारा" और "खुर्ची सम्राट" जैसे लोकप्रिय नाटकों में उनके प्रदर्शन को व्यापक रूप से सराहा गया। 1980 के दशक में कदम ने "रथचक्र" और "दुरित" जैसे नाटकों में यादगार भूमिकाओं के साथ मराठी थिएटर में अपनी पहचान बनाई।

कदम की हास्य भूमिकाएँ लोकप्रिय हुईं। कदम कई वर्षों तक मराठी मनोरंजन जगत में सक्रिय थे। नाटकों, फिल्मों, विज्ञापनों में काम किया। कुछ महीने पहले उन्होंने क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ एक विज्ञापन में काम किया था। यह विज्ञापन काफी लोकप्रिय हुआ था। 1980-90 के दौरान मंच पर विजय कदम की हास्य भूमिकाएँ बहुत लोकप्रिय थीं।

'साही दे साही', 'विच्चा माझी पुरी कारा', 'पप्पा सांगा कुनाचे' और 'टूरटूर' नाटकों में उनकी भूमिकाएँ बहुत लोकप्रिय हुईं। उन्हें विशेष रूप से "चश्मे बहादुर," "पुलिस लाइन," और "हलाद रुस्ली कुंकू हसला" जैसी फिल्मों में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। कदम की मृत्यु ने मराठी मनोरंजन उद्योग में एक महत्वपूर्ण शून्य छोड़ दिया है।

Web Title: Vijay Kadam Passed Away live update Veteran marathi actor Vijay Kadam dies 67 after battle with cancer