कविता, जुनून और भक्ति से भरे अविस्मरणीय संगीत सफर?, ‘बिस्मिल की महफिल’ सूफी महोत्सव 2025 की घोषणा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 30, 2025 15:13 IST2025-09-30T15:12:19+5:302025-09-30T15:13:05+5:30
आत्मीय गायकी और दिलों को जोड़ने की अद्वितीय क्षमता के लिए मशहूर बिस्मिल समकालीन सूफ़ी संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके हैं।
नई दिल्लीः हो जाएं तैयार। कविता, जुनून और भक्ति से भरे अविस्मरणीय संगीत सफर के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ‘बिस्मिल की महफ़िल इंडिया टूर 2025’ इस वर्ष के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में से एक साबित होने जा रहा है, जिसमें जीवन के हर क्षेत्र से दर्शक शामिल होकर सूफ़ी संगीत के जादू में डूबने के लिए तैयार हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय और चर्चित सूफ़ी कलाकार बिस्मिल अपनी बहुप्रशंसित संगीतमय प्रस्तुति “बिस्मिल की महफ़िल” के साथ एक भव्य राष्ट्रव्यापी टूर पर निकलने जा रहे हैं, जिसे योर्ज़ इवेंटफुली द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
अपनी आत्मीय गायकी और दिलों को जोड़ने की अद्वितीय क्षमता के लिए मशहूर बिस्मिल समकालीन सूफ़ी संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके हैं। अब उनकी यह जादुई महफ़िल पूरे भारत और देश की सीमाओं से परे पहुँचकर कविता, जुनून और भक्ति से भरे एक अविस्मरणीय संगीत सफ़र का अनुभव कराएगी। इसकी घोषणा बिस्मिल की टीम ने उनके इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट के ज़रिए की।
यह टूर पुणे से प्रारंभ होगा, जिसके बाद नासिक और बरेली में प्रस्तुतियां होंगी। उसी के साथ ही यह यात्रा सूरत, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, लुधियाना और अहमदाबाद पहुंचेगी। राजधानी दिल्ली इस महफ़िल की मेजबानी करेगी, जिसके बाद इस भव्य यात्रा का समापन नए साल की पूर्व संध्या पर एक शानदार समारोह के साथ विभिन्न शहरों में होगा।
टूर को लेकर अपनी भावना व्यक्त करते हुए बिस्मिल ने कहा, “सूफ़ी संगीत केवल सुरों का मेल नहीं है, बल्कि यह दिलों और रूहों को जोड़ने का माध्यम है। इस टूर के ज़रिये मैं दर्शकों को एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ संगीत और भक्ति का संगम हो और भावनाएँ सीमाओं से परे पहुँचें।” इसी सोच के साथ योर्ज़ इवेंटफुली ने इस अनूठी श्रृंखला को तैयार किया है।
जो केवल एक कॉन्सर्ट नहीं बल्कि सूफ़ी संगीत की असली आत्मा का उत्सव होगा। चाहे वह अहमदाबाद की ऊर्जा हो, दिल्ली का ऐतिहासिक आकर्षण, लखनऊ की सूफ़ियाना फिज़ा या कोलकाता की उत्सवी रौनक - हर शहर में यह महफ़िल एक ऐसा संगीतमय अनुभव रचने वाली है जहाँ लय, कविता और दिव्यता एक हो जाएँ।