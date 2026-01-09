तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की अफवाहें तेज, फैन्स ने एपी ढिल्लों को बताया वजह

Tara Sutaria-Veer Pahariya: बॉलीवुड कपल तारा सुतारिया और वीर पहारिया का कथित तौर पर ब्रेकअप हो गया है, जिससे फैंस हैरान हैं।

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की अफवाहें तेज, फैन्स ने एपी ढिल्लों को बताया वजह

Tara Sutaria-Veer Pahariya: बॉलीवुड कपल तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की अफवाह तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गई है। फैन्स इस ब्रेकअप को वायरल एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट घटना से जोड़ रहे हैं, जहां तारा ने सिंगर को किस किया था, जिससे सोशल मीडिया पर ज़ोरदार बहस छिड़ गई थी। दोनों ने सिर्फ़ दो महीने पहले ही अपने रिश्ते को पब्लिक किया था, सोशल मीडिया पर अपने रोमांस की झलकियाँ शेयर की थीं। न तो तारा और न ही वीर ने आधिकारिक तौर पर ब्रेकअप की पुष्टि की है या इससे इनकार किया है।

गौरतलब है कि यह कपल हाल ही में एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट में सुर्खियों में आया था। वीडियो वायरल हुए थे जिनमें तारा स्टेज पर सिंगर को गले लगाते और किस करते हुए दिख रही थीं, जबकि वीर परेशान लग रहे थे। फैंस इस बात पर बहस कर रहे थे कि यह पल उनके रिश्ते के लिए मज़ाकिया था या परेशानी वाला।

तारा और वीर दोनों ने वायरल वीडियो पर बात की। तारा ने किस को एक दोस्ताना इशारा बताया, जबकि वीर ने साफ किया कि वीडियो गुमराह करने वाला था। ओर्री के एक और क्लिप में कपल एपी ढिल्लों के लिए चीयर करते हुए दिखे, जिससे घटना के मज़ाकिया संदर्भ पर ज़ोर दिया गया।

चल रही अटकलों के बीच, उनके ब्रेकअप की खबरें सामने आई हैं। फैंस हैरान हैं, यह देखते हुए कि कपल ने हाल ही में अपने रिश्ते को पब्लिक किया था। इस खबर ने पूरे भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्सुकता और ज़ोरदार चर्चा छेड़ दी है।

ब्रेकअप की खबरों के बाद, एपी ढिल्लों ऑनलाइन ट्रेंड करने लगे। ट्रोलर्स और नेटिज़न्स ने इस ब्रेकअप को मुंबई कॉन्सर्ट की घटना से जोड़ा, और कपल के कथित झगड़े के लिए सिंगर को दोषी ठहराया। वीडियो के बारे में चर्चा कई दिनों तक एंटरटेनमेंट न्यूज़ पर छाई रही।

नेटिज़न्स अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट की घटना ने ब्रेकअप को ट्रिगर किया। कुछ का कहना है कि अफवाहों और पब्लिक प्रेशर के कारण ऐसा हुआ, जबकि दूसरों का मानना ​​है कि तारा का स्टेज पर ढिल्लों के साथ डांस करना और किस करना कपल के बीच तनाव का कारण बन सकता है।

कॉन्सर्ट के वायरल वीडियो में वीर को देखते हुए दिखाया गया है जब ढिल्लों तारा को स्टेज पर बुलाते हैं। वह सिंगर को गले लगाती है, किस करती है और डांस करती है, जिससे वीर साफ तौर पर परेशान दिखते हैं। यह क्लिप अभी भी बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है, जिससे रिश्ते की स्थिति के बारे में अंतहीन अटकलें लगाई जा रही हैं।
 

