स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल के साथ शादी टूटने की पुष्टि की, कहा- ये आगे बढ़ने का समय
By रुस्तम राणा | Updated: December 7, 2025 14:24 IST2025-12-07T14:24:04+5:302025-12-07T14:24:04+5:30
स्मृति मंधाना ने सामने आकर एक बयान दिया है कि पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई है।
नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि बॉलीवुड संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी टूट गई है। 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने वाले इस जोड़े की शादी 23 नवंबर को होनी थी। हालांकि, स्मृति के पिता के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए शादी में देरी हुई, अब इंडिया स्टार ने रद्द होने की पुष्टि की है।
उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, "पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जिंदगी को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए बोलना जरूरी है। मैं एक बहुत ही निजी व्यक्ति हूं और मैं इसे इसी तरह रखना चाहूंगी लेकिन मुझे यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि शादी रद्द कर दी गई है।"
उन्होंने कहा, "मैं इस मामले को यहीं बंद करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा करने का आग्रह करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस समय दोनों परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करें और हमें प्रक्रिया करने और अपनी गति से आगे बढ़ने की अनुमति दें। मेरा मानना है कि हम सभी को चलाने वाला एक उच्च उद्देश्य है और मेरे लिए वह हमेशा उच्चतम स्तर पर मेरे देश का प्रतिनिधित्व करता रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं यथासंभव लंबे समय तक भारत के लिए खेलती रहूंगी और ट्रॉफियां जीतती रहूंगी और मेरा ध्यान हमेशा इसी पर रहेगा। आपके सभी समर्थन के लिए धन्यवाद. स्मृति ने अपने बयान में कहा, ''यह आगे बढ़ने का समय है।''
🚨 A STATEMENT BY SMRITI MANDHANA 🚨 pic.twitter.com/HAoHLlSIHt— Johns. (@CricCrazyJohns) December 7, 2025
स्मृति और पलाश ने अपनी शादी की पुष्टि तब की थी जब स्मृति ने भारत को पहली बार महिला विश्व कप खिताब दिलाने में मदद की थी। शादी के उत्सव के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। हालाँकि, शादी के दिन, स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को स्वास्थ्य आपातकाल के कारण अस्पताल ले जाना पड़ा। मंधाना के प्रबंधक ने पुष्टि की थी कि शादी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है।
कुछ ही समय बाद, पलाश को वायरल लक्षणों और एसिडिटी की समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थगन के बाद, पलाश की मैरी डी'कोस्टा नाम की लड़की के साथ चैट वायरल हो गई, जहां उसे स्मृति के साथ होने के बावजूद फ्लर्टी टेक्स्ट का आदान-प्रदान करते देखा गया, जिससे धोखाधड़ी की अफवाहें फैल गईं।
इसके बाद से अटकलें तेज हो गई हैं कि मंधाना ने अपने सोशल मीडिया से शादी से जुड़ी सभी पोस्ट हटा दी हैं। जेमिमा रोड्रिग्स ने वहीं रुकने और अपने साथी का समर्थन करने के लिए अपना डब्ल्यूबीबीएल कार्यकाल समाप्त कर दिया।
हाल ही में ऐसी खबरें प्रसारित होने लगीं कि इस जोड़े ने शादी की नई तारीख 7 दिसंबर तय की है। अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए क्रिकेटर के भाई श्रवण ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, "मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल, यह (शादी) अभी भी स्थगित है।"