Action-Thriller Deva Release Date Announced: 31 जनवरी 2025 को शाहिद कपूर की ‘देवा’ होगी रिलीज?, जानें विक्की कौशल की ‘छावा’ किस दिन होगी रिलीज

Highlights Action-Thriller Deva Release Date Announced: पहले ‘देवा’ 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। Action-Thriller Deva Release Date Announced: विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ 31 जनवरी को रिलीज होगी। Action-Thriller Deva Release Date Announced: कपूर पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं।

Action-Thriller Deva Release Date Announced: फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर की आगामी फिल्म ‘देवा’ अब अपने निर्धारित समय से दो सप्ताह पहले 31 जनवरी को ही सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। निर्माताओं ने यह घोषणा की है। पहले ‘देवा’ 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी और अब उसकी जगह पर विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ उस दिन रिलीज होगी। पूजा हेगड़े अभिनीत ‘देवा’ का निर्माण जी स्टूडियो के सहयोग से सिद्धार्थ रॉय कपूर की रॉय कपूर फिल्म्स ने किया है।

Sit tight, ‘cause the wait just got shorter! Deva is coming your way sooner than you think—January 31st, 2025! 🚨



The hype is real, the energy is through the roof, and we’re beyond excited to bring you this action-packed thriller earlier than expected! 💥



