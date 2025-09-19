Battle Of Galwan: 45 दिनों में पूरी हुई सलमान खान की मूवी की शूटिंग, मुंबई लौटे स्टार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 19, 2025 13:18 IST2025-09-19T13:17:28+5:302025-09-19T13:18:08+5:30
Battle Of Galwan: सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग जल्द पूरी कर ली है
Battle Of Galwan: अभिनेता सलमान खान ने अपनी नयी फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग 45 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पूरी कर ली है। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की कहानी 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित है, और इसे ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ से प्रसिद्धि पाने वाले अपूर्व लखिया ने निर्देशित किया है। फिल्म निर्माता ने बुधवार रात अपनी ‘इंस्टाग्राम स्टोरीज’ पर शूटिंग पूरी होने की जानकारी साझा की और लेह, लद्दाख में फिल्माई गई इस फिल्म की एक झलक भी दिखाई।
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बड़े स्तर पर बनाई गई यह फिल्म दमदार एक्शन और देशभक्ति की भावना से भरपूर होगी, जिसमें 59 वर्षीय सलमान खान एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आएंगे। लखिया ने सलमान के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, “45 दिन की यह शूटिंग पूरी हुई।”
एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, “कभी ठिठुरते, कभी झुलसते, कभी कांपते, तो कभी सिंधु नदी में चलते, ऑक्सीजन की कमी से जूझते... लेकिन फिर भी उन सभी यादों के साथ लौट रहे हैं, जो मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं।” इस फिल्म में अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।