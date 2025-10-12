फार्महाउस में चोरी और सेंधमारी की घटना से डरीं संगीता बिजलानी, 105 दिन बाद भी सुराग नहीं, पहली बार आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की जरूरत महसूस
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 12, 2025 11:40 IST2025-10-12T11:39:30+5:302025-10-12T11:40:30+5:30
पुणेः मुझे कभी बंदूक का लाइसेंस लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन यह पहली बार है जब मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूं।
पुणेः महाराष्ट्र के पुणे जिले में अपने फार्महाउस में हुई चोरी और सेंधमारी की घटना के लगभग तीन महीने बाद अभिनेत्री संगीता बिजलानी ने जांच में प्रगति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि अब वह अपने फार्महाउस में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। बिजलानी ने हाल में पवना बांध के पास स्थित अपने फार्महाउस में हुई चोरी की घटना की जांच की स्थिति जानने के लिए पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप सिंह गिल से मुलाकात की। अभिनेत्री ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बंदूक के लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया है।
जुलाई में कुछ अज्ञात व्यक्ति उनके फार्महाउस में सेंध लगाकर घुस गए थे और रेफ्रिजरेटर, टीवी सेट और फर्नीचर आदि तोड़ दिया था और दीवारों पर अश्लील चित्र बनाए थे। पुलिस के अनुसार वे 50,000 रुपये नकद और एक टेलीविजन भी ले गए। अभिनेत्री ने इस घटना को बेहद परेशान करने वाला बताया। उन्होंने बताया, ‘‘मैं पिछले 20 साल से वहां रह रही हूं।
पवना मेरे लिए घर के समान है और मेरे फार्महाउस में चोरी की भयावह घटना को साढ़े तीन महीने हो गए हैं लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।’’ बिजलानी ने कहा कि गिल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पुलिस ‘‘मामले की तह तक जाएगी और दोषियों को पकड़ेगी’’। उन्होंने कहा, ‘‘चोरी और घर में सेंधमारी हुई थी। यह डरावना था। सौभाग्य से मैं वहां नहीं थी। घर के अंदर दीवार पर अश्लील चित्र उकेरे गए थे।’’
बिजलानी ने कहा कि इस घटना ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे इलाके के लोगों को भी झकझोर कर रख दिया है। अभिनेत्री ने कहा कि पहली बार उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की जरूरत महसूस हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘इस घटना के बाद मैंने पुणे ग्रामीण पुलिस से बंदूक का लाइसेंस मांगा है। अगर मैं घर में अकेली जाती हूं तो एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि सुरक्षा जरूरी है। मुझे कभी बंदूक का लाइसेंस लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन यह पहली बार है जब मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे बंदूक की जरूरत है और यह पहली बार है जब मैं असुरक्षित और थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रही हूं।’’ बिजलानी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अधिकारी कड़े कदम उठाएंगे और क्षेत्र के निवासियों का विश्वास बहाल करने के लिए जांच में तेजी लाएंगे।