Highlights प्रियंका चोपड़ा की लेटेस्ट फैमिली तस्वीरें, निक जोनस के साथ रोमांटिक अंदाज

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ खूबसूरत फैमिली मोमेंट्स की तस्वीरें शेयर कीं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

शेयर की गई तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा अपने पति और इंटरनेशनल सिंगर निक जोनस के साथ सुकून भरे पल बिताती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास के साथ बिताए गए खास पलों की झलक भी दिखाई। पोस्ट के कैप्शन में प्रियंका ने लिखा, “कुछ रैंडम पल… घर पर रहना अच्छा लगा।”





शादी के 7 साल पूरे

हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपनी शादी की सातवीं सालगिरह सेलिब्रेट की। इस खास मौके पर निक जोनस ने सोशल मीडिया पर प्रियंका के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें अपनी “ड्रीम गर्ल” बताया। कपल ने साल 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में ग्रैंड वेडिंग की थी। वहीं, जनवरी 2022 में दोनों ने सरोगेसी के जरिए अपनी बेटी मालती मैरी का स्वागत किया।

वर्क फ्रंट पर भी व्यस्त प्रियंका चोपड़ा

प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा एस.एस. राजामौली की मचअवेटेड फिल्म ‘वाराणसी’ में नजर आने वाली हैं। हाल ही में वह इस फिल्म के लॉन्च इवेंट के लिए भारत आई थीं, जहां उनका देसी लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इस फिल्म में प्रियंका मंदाकिनी के किरदार में दिखाई देंगी।

इसके अलावा, प्रियंका फ्रैंक ई. फ्लावर्स के निर्देशन में बन रही एक्शन ड्रामा फिल्म ‘द ब्लफ’ में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। इस फिल्म में कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूज़ कॉर्डोवा, सफिया ओकले-ग्रीन और टेमुएरा मॉरिसन जैसे कलाकार शामिल हैं। वहीं, वह स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज ‘सिटाडेल सीजन 2’ में रिचर्ड मैडेन के साथ अपने किरदार को दोहराते हुए वापसी करेंगी।

