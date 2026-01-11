Prashant Tamang dies: 'इंडियन आइडल 3' के विनर प्रशांत तमांग नहीं रहे, हार्ट अटैक से हुई मौत
January 11, 2026
नई दिल्ली: सिंगर और 'इंडियन आइडल' फेम प्रशांत तमांग अब नहीं रहे, यह खबर नेपाल न्यूज़ ने दी है। वह 45 साल के थे। खबर के अनुसार, रविवार सुबह दिल्ली में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसकी पुष्टि उनके करीबी सहयोगी, संगीतकार और फिल्म निर्माता राजेश घाटानी ने की है।
दिल्ली में अपने घर पर पड़ा दिल का दौरा
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रशांत तमांग को दिल्ली में अपने घर पर दिल का दौरा पड़ा। वन इंडिया के अनुसार, उन्हें द्वारका के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसी रिपोर्ट के अनुसार, तमांग अरुणाचल प्रदेश में एक लाइव परफॉर्मेंस के बाद राष्ट्रीय राजधानी लौटे थे। कथित तौर पर, अचानक तबीयत खराब होने से पहले उन्हें कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं थी।
कौन थे प्रशांत तमांग?
तमांग 'इंडियन आइडल' सीजन 3 के विजेता थे। उनके कुछ लोकप्रिय गाने मन सेनली, गोरखा पलटन और असराई महिनामा थे। प्रशांत तमांग नेपाली मूल के भारतीय गायक थे। अपने संगीत करियर के अलावा, वह एक अभिनेता भी थे। उन्होंने गोरखा पलटन (2010), अंगलो यो माया को (2011), किना माया मा (2011), निशानी (2014), परदेसी (2015), और किना मायामा (2016) जैसी नेपाली फिल्मों में अभिनय किया।
भारत में, वह लोकप्रिय वेब श्रृंखला, 'पाताल लोक 2' का हिस्सा थे। जयदीप अहलावत-अभिनीत फिल्म में, तमांग ने डैनियल अचो की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कथित तौर पर, वह बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का भी हिस्सा थे।
प्रशांत तमांग का शुरुआती जीवन
4 जनवरी, 1983 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जन्मे प्रशांत तमांग के माता-पिता रूपा और मदन तमांग थे। एक दुर्घटना में अपने पिता को खोने के बाद, तमांग ने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर काम किया, जहाँ उन्होंने पुलिस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनकर अपने म्यूज़िकल स्किल्स को और बेहतर बनाया।
वह 2007 में तब मशहूर हुए जब उन्होंने पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो, 'इंडियन आइडल' सीज़न 3 में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने लाखों फैंस का दिल जीता और 70 मिलियन वोटों के साथ शो के विनर बनकर उभरे और शो में अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। जीत के बाद, उन्होंने 'धन्यवाद' नाम से अपना एल्बम लॉन्च किया।