Zubeen Garg Death Case: NEIF महोत्सव के आयोजक और प्रबंधक दिल्ली में गिरफ्तार, जुबिन गर्ग मौत मामले में आरोपियों को गुवाहाटी लाया गया

October 1, 2025

Zubeen Garg Death Case:  सिंगापुर में जुबिन गर्ग की मौत के सिलसिले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (एनईआईएफ) महोत्सव के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत और गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। महंत को सिंगापुर से नयी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया, जबकि शर्मा को गुरुग्राम के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दोनों को बुधवार सुबह गुवाहाटी लाया गया और स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच, गायक की तेरहवीं के लिए जोरहाट में मौजूद जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने संवाददाताओं से कहा कि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि दोनों को असम लाया गया है क्योंकि ‘‘हम सभी यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि गर्ग के अंतिम क्षणों में उनके साथ क्या हुआ था।’’

गरिमा ने कहा कि उन्हें जांच दल पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि अब उन्हें जल्द पता चल जाएगा कि सिंगापुर में वास्तव में क्या हुआ था। असम सरकार ने 19 सितंबर को सिंगापुर में गायक की मौत के मामले की जांच के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक एम पी गुप्ता के नेतृत्व में 10 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

एसआईटी ने महंत, शर्मा और सिंगापुर असम एसोसिएशन के सदस्यों सहित महोत्सव के लिए सिंगापुर गए लोगों को पेश होने और अपने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किए। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने पहले कहा था कि महंत और शर्मा के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से एक ‘लुकआउट नोटिस’ जारी किया गया है, जिसमें उन्हें छह अक्टूबर तक अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ​​के सामने पेश होने को कहा गया है। 

