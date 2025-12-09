Mrs Deshpande OTT Release: माधुरी दीक्षित इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज़ में निभा रही हैं ग्रे-शेड कैरेक्टर, जानिए इसकी रिलीज से जुड़ी सारी बातें
By रुस्तम राणा | Updated: December 9, 2025 14:34 IST2025-12-09T14:34:08+5:302025-12-09T14:34:08+5:30
माधुरी दीक्षित साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज मिसेज देशपांडे में एक मुश्किल, नैतिक रूप से अस्पष्ट किरदार निभा रही हैं। यह सीरीज फ्रेंच शो ला मांटे का अडैप्टेशन है।
नई दिल्ली: माधुरी दीक्षित "मिसेज़ देशपांडे" के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वापसी कर रही हैं, यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज़ है जिसका उनके फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इस डार्क सीरीज़ में माधुरी दीक्षित लीड रोल में हैं। क्राइम, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर एक दिलचस्प कहानी के साथ, दर्शक एक्ट्रेस से पहले जैसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं, जो यकीनन दर्शकों को आखिर तक अपनी सीट से बांधे रखेगी।
मिसेज देशपांडे: OTT स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इस सीरीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है और यह 19 दिसंबर, 2025 से जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर रिलीज़ होने वाली है। एक्स पर, माधुरी दीक्षित ने ट्रेलर शेयर किया और कैप्शन दिया, "कभी कभी किलर को पकड़ने के लिए, किलर की ही मदद लेनी पड़ती है 🔪हॉटस्टार स्पेशल्स: मिसेज देशपांडे 19 दिसंबर से सिर्फ़ @JioHotstar पर स्ट्रीमिंग।"
Kabhi kabhi killer ko pakadne ke liye, killer ki hi madad leni padti hai 🔪— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) December 1, 2025
Hotstar Specials: Mrs. Deshpande Streaming from 19 December only on @JioHotstar#MrsDeshpandeOnJioHotstar@ApplauseSocial#KukunoorMovies@nairsameer@deepaksegal@ElaheHiptoola#NageshKukunoor… pic.twitter.com/o8XRkeP64y
माधुरी दीक्षित एक ग्रे शेड किरदार में
माधुरी दीक्षित साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज मिसेज देशपांडे में एक मुश्किल, नैतिक रूप से अस्पष्ट किरदार निभा रही हैं। यह सीरीज फ्रेंच शो ला मांटे का अडैप्टेशन है। यह माधुरी दीक्षित के लिए उनके आम ग्लैमरस रोल से एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जिसमें उनके किरदार के डार्क और अनप्रिडिक्टेबल नेचर को दिखाया गया है।
मिसेज देशपांडे की कहानी
मिसेज देशपांडे एक ज़बरदस्त थ्रिलर है जो एक आम सी हाउसवाइफ़ पर आधारित है, जिसका रोल माधुरी दीक्षित ने किया है, जो असल में एक सीरियल किलर है जिसे 25 साल की सज़ा हुई है। वह उस सीन पर वापस आती है जब एक कॉपीकैट कातिल उसके कामों को कॉपी करना शुरू कर देता है, जिससे उसे अपने अलग रह रहे जासूस बेटे के साथ मिलकर अपराधी को पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, साथ ही उनके टूटे हुए रिश्ते और छिपी हुई सच्चाई का भी पता चलता है।