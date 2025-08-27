मुंबई में सबसे महंगे सेलिब्रिटी घर की कीमत ₹250 करोड़, ये शाहरुख का 'मन्नत', अमिताभ का 'जलसा', सलमान का 'गैलेक्सी' नहीं

मुंबई: फिल्मों और बॉलीवुड ग्लैमर का शहर मुंबई, कई प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी घरों का घर है। शाहरुख खान के आलीशान मन्नत से लेकर अमिताभ बच्चन के जलसा और सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट तक, इन सितारों के घरों की कीमत अकल्पनीय है क्योंकि ये बांद्रा, बैंडस्टैंड और जुहू जैसे प्रमुख इलाकों में स्थित हैं। हालाँकि, मुंबई के सबसे महंगे सेलिब्रिटी आवास की भव्यता की तुलना में कुछ भी नहीं है, एक नवनिर्मित आवास जिसकी कीमत कथित तौर पर ₹250 करोड़ आंकी गई है, जैसा कि रिपोर्टों में बताया गया है।

मुंबई में सबसे महंगा सेलिब्रिटी घर

मुंबई में सबसे महंगा सेलिब्रिटी घर बॉलीवुड जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का है। कपूर और भट्ट को अक्सर अपने नए घर के निर्माण स्थल पर जाते हुए देखा गया है, क्योंकि यह पिछले कुछ सालों से निर्माणाधीन है। यह उनका नया घर होगा, जहाँ वे कथित तौर पर अपनी बेटी राहा कपूर के साथ रहने जाएँगे।

रणबीर कपूर की माँ नीतू कपूर भी परिवार के साथ आने वाली हैं। यह बहुमंजिला घर अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यह बांद्रा में स्थित है और उसी ज़मीन पर बना है जहाँ कभी राज कपूर का प्रसिद्ध कृष्णा राज बंगला हुआ करता था। बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के इस घर की कीमत लगभग ₹250 करोड़ है।

शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान

कई दशकों से, अमिताभ बच्चन का प्रतिष्ठित बंगला जलसा, जिसकी कीमत रिपोर्टों के अनुसार लगभग ₹120 करोड़ है, मुंबई के सबसे महंगे सेलिब्रिटी घर का ताज अपने नाम करता रहा है। शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बांद्रा में विलासिता और धन का प्रतीक बनने से पहले, जलसा मुंबई में यह खिताब रखता था। हालाँकि बांद्रा की इस हेरिटेज संपत्ति का आखिरी मूल्यांकन दस साल पहले लगभग ₹200 करोड़ आंका गया था, लेकिन इसका वर्तमान बाजार मूल्य अनिश्चित बना हुआ है। इस बीच, अगर रिपोर्ट्स सही हैं तो सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये आंकी गई है।

भारत का सबसे महंगा सेलिब्रिटी घर

हालाँकि, भारत का सबसे महंगा सेलिब्रिटी घर मुंबई में नहीं है। यह हरियाणा स्थित आलीशान पटौदी पैलेस है, जो सैफ अली खान और उनके परिवार की पैतृक संपत्ति है, जिसकी कीमत ₹800 करोड़ है।

