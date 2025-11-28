'Me No Pause Me Play' Movie Review: मोनोपॉज पर बॉलीवुड की पहली फिल्म, काम्या पंजाबी का दमदार अभिनय

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 28, 2025

'Me No Pause Me Play' Movie Review: बच्चों के बाद जीवन के उस मोड़ पर पहुंची डॉली को मोनोपॉज के कारण शारीरिक और मानसिक बदलावों का सामना करना पड़ता है.

'Me No Pause Me Play' Movie Review Bollywood's first film  menopause, Kamya Punjabi's powerful performance | 'Me No Pause Me Play' Movie Review: मोनोपॉज पर बॉलीवुड की पहली फिल्म, काम्या पंजाबी का दमदार अभिनय

Highlights'Me No Pause Me Play' Movie Review: फिल्म की कहानी डॉली खन्ना (काम्या पंजाबी) के इर्द-गिर्द घूमती है.'Me No Pause Me Play' Movie Review: मोनोपॉज सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं, बल्कि पूरे परिवार का मुद्दा है.'Me No Pause Me Play' Movie Review: डॉली न सिर्फ बीमारी से लड़ती है बल्कि जिंदगी को नई उमंग के साथ जीती है.

'Me No Pause Me Play' Movie Review: महिलाओं के मोनोपॉज पर बनी बॉलीवुड की पहली फिल्म Me No Pause Me Play आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. निर्देशक समर के मुखर्जी की यह फिल्म न सिर्फ जागरूकता फैलाती है बल्कि भावुक कर देने वाली कहानी के साथ मनोरंजन भी देती है. काम्या पंजाबी के करियर के बेहतरीन अभिनय के दम पर बनी यह फिल्म 3.5/5 रेटिंग पाती है.

    कहानी

    फिल्म की कहानी डॉली खन्ना (काम्या पंजाबी) के इर्द-गिर्द घूमती है. बच्चों के बाद जीवन के उस मोड़ पर पहुंची डॉली को मोनोपॉज के कारण शारीरिक और मानसिक बदलावों का सामना करना पड़ता है. पति रजत (मनोज कुमार शर्मा) के साथ रिश्तों में आई दूरी और डॉक्टर जसमोना (दीपशिखा नागपाल) की मदद से डॉली न सिर्फ बीमारी से लड़ती है बल्कि जिंदगी को नई उमंग के साथ जीती है.

    बॉलीवुड में पहली बार इस संवेदनशील विषय को इतने साफ-सुथरे तरीके से पेश किया गया है. फिल्म दिखाती है कि मोनोपॉज सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं, बल्कि पूरे परिवार का मुद्दा है.

    अभिनय

    • काम्या पंजाबी: हर इमोशन को बखूबी निभाया.
    • मनोज कुमार शर्मा: निर्माता के साथ अभिनेता के रूप में भी शानदार।.
    • दीपशिखा नागपाल: डॉक्टर का रोल में विश्वसनीय.

    तकनीकी पक्ष

    • संगीत: कहानी के साथ तालमेल बिठाता है.
    • निर्देशन: समर के मुखर्जी ने मुश्किल विषय को आसान बना दिया.

    कमियां

    कुछ सीन थोड़े लंबे खिंचे हैं और सहायक किरदारों को और गहराई की जरूरत थी.

    क्यों देखें यह फिल्म?

    • मोनोपॉज समझने के लिए जरूरी
    • फैमिली के साथ देखने लायक
    • समाज में महिलाओं के प्रति नजरिया बदलेगी
    • प्रेरणादायक अंत

    निर्देशक समर के मुखर्जी ने कहा कि हमारा मकसद था कि इस विषय पर खुलकर बात हो. महिलाओं को यह फिल्म मजबूती देगी.

    देखने लायक- Me No Pause Me Play साबित करती है कि पॉज मत करो, प्ले करते रहो. जागरूकता और मनोरंजन का सही मिश्रण. फैमिली के साथ थिएटर जरूर जाएं.

    फिल्म की मुख्य जानकारी

    • रिलीज तारीख: 28 नवंबर 2025
    • निर्देशक: समर के मुखर्जी
    • निर्माता: मनोज कुमार शर्मा
    • मुख्य कलाकार: काम्या पंजाबी, मनोज कुमार शर्मा, दीपशिखा नागपाल, अमन वर्मा, करण छाबरा, स्तुति विंकले
    • संगीत: संतोष पुरी, शिवांग माथुर, अमृतांशु दत्ता
    • अवधि: 2 घंटे 20 मिनट
    • जॉनर: ड्रामा, फैमिली

