Malaika Arora: सफलता की राह पर कई उतार-चढ़ाव, लेखिका के रूप में शुरुआत करने को तैयार मलाइका अरोड़ा

नई दिल्लीः अभिनेत्री एवं मॉडल मलाइका अरोड़ा अपनी नयी पुस्तक "इट्स ईजी टू बी हेल्दी: मलाइकाज गाइड टू लिविंग ए गुड लाइफ" के साथ एक लेखिका के रूप में शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। यह पुस्तक नौ दिसंबर को आएगी। ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध होगी। मलाइका अरोड़ा (52) को लोकप्रिय फिल्मी गाने "छैंया छैंया", "काल धमाल" और "मुन्नी बदनाम हुई" के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘मैं लगभग तीन दशकों से मनोरंजन उद्योग का हिस्सा रही हूं और सफलता की राह पर कई उतार-चढ़ाव आए हैं।

लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे मैं अभी शुरुआत कर रही हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिटनेस हमेशा से मेरे जीवन का आधार रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वर्षों के प्रयास और गलतियों के बाद, मुझे जीने का एक ऐसा तरीका मिल गया है जो मेरे लिए कारगर है... और इसीलिए मैंने अपनी सीख साझा करने के लिए यह किताब लिखने का फैसला किया।

...कोई दिखावा नहीं, बस वो सब कुछ जिसने मेरी सेहत के सफर को आकार दिया है।’’ पुस्तक में सब कुछ शामिल है: उनकी रोजमर्रा की आदतें जैसे प्रतिज्ञान (ऐफ़र्मेशंस), धूप सेंकना, उपवास, गतिशील रहना, साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में स्पष्ट चर्चा शामिल हैं।

