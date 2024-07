खास है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की लव स्टोरी, बचपन में साथ की पढ़ाई, फिर...

Highlights अनंत और राधिका की शादी में बड़े-बड़े सितारों ने शिरकत की। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अनंत और राधिका बचपन के दोस्त रहे हैं। बड़े होने पर उनकी मित्र मंडली एक ही थी।

मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी फार्मास्युटिकल टाइकून वीरेन और शैला मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट के साथ शुक्रवार (12 जुलाई) को शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। अनंत और राधिका की शादी में बड़े-बड़े सितारों ने शिरकत की। इनमें जॉन सीना, निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, सुहाना खान, जान्हवी कपूर, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और रजनीकांत शामिल हैं।

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अनंत और राधिका बचपन के दोस्त रहे हैं। बड़े होने पर उनकी मित्र मंडली एक ही थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे अपने-अपने रास्ते चल पड़े। अनंत ग्रेजुएशन के लिए ब्राउन यूनिवर्सिटी, रोड आइलैंड गए और दूसरी ओर राधिका न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गईं।

उनके डेटिंग की अफवाहें 2018 में शुरू हुईं जब एक-दूसरे की आंखों में खोए हुए उनकी एक वायरल तस्वीर ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया। वे दोनों जैतून हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। अफवाहें तब और तेज हो गईं जब वे दोनों लेक कोमो में ईशा अंबानी की सगाई समारोह में एक-दूसरे का हाथ थामकर चले। आकाश अंबानी की शादी में श्लोका मेहता के साथ भी राधिका को देखा गया था।

पृथ्वी आकाश अंबानी के पहले जन्मदिन समारोह के दौरान उन्हें अंबानी परिवार के साथ बॉन्डिंग करते हुए भी देखा गया था। अंबानी ने 2022 में राधिका मर्चेंट का अरंगेट्रम समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किया, जो उनकी शादी का स्थान भी है।

उन्होंने आधिकारिक तौर पर 29 दिसंबर, 2022 को नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर में आयोजित रोका समारोह में सगाई की, उसके बाद 19 जनवरी, 2023 को एंटीलिया में सगाई समारोह आयोजित किया गया। यह भव्य पार्टी सितारों से भरी थी जिसमें कई बॉलीवुड सितारों ने भाग लिया।

पहले प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के दौरान अपने भाषण में, राधिका मर्चेंट ने खुलासा किया था कि जामनगर उन दोनों के लिए क्यों खास है। "अनंत और मेरे लिए जामनगर वह जगह है जहां हमारा दिल है। यहीं हम बड़े हुए, जहां हम दोस्त बने, जहां हमें प्यार हुआ और जहां हमने अपना रिश्ता बनाया। अब जब हम एक साथ अपना भविष्य शुरू करते हैं, तो हम ऐसा करेंगे यहां और हम बहुत आभारी हैं कि आपको इसकी शुरुआत देखने को मिली।"

#WATCH | Arpita Khan Sharma & Aayush Sharma arrive to attend Anant Ambani-Radhika Merchant's wedding ceremony at Jio World Convention Centre in Mumbai pic.twitter.com/8O3IYOMHyV