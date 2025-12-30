Highlights 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग में छलका जज्बातों का सैलाब, सलमान खान भी धर्मेंद्र को देख हुए भावुक

फिल्म ‘इक्कीस’ की रिलीज़ अब बस कुछ ही दिनों दूर है और दर्शकों का एक्साइटमेंट साफ़ नजर आ रहा है। खास बात ये है कि यह दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, ऐसे में हर किसी के लिए यह पल बेहद भावुक बन गया है। बीती शाम फिल्म की खास स्क्रीनिंग रखी गई, जहां देओल परिवार पूरी शान से पहुंचा। इस मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सलमान खान, रेखा और रंजीत जैसे सितारे धर्मेंद्र को सम्मान देने पहुंचे और माहौल पूरी तरह इमोशनल हो गया।

ब्लैक सूट में सलमान खान जैसे ही स्क्रीनिंग वेन्यू पर पहुंचे, उनकी नजर फिल्म के पोस्टर पर लगी धर्मेंद्र की तस्वीर पर ठहर गई। कुछ पल तक वह चुपचाप उन्हें देखते रहे, मानो यादों में खो गए हों। खुद को संभालते हुए सलमान ने पोस्टर के सामने तस्वीर भी खिंचवाई। इस स्क्रीनिंग ने साबित कर दिया कि धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि पूरे बॉलीवुड की भावना हैं।

English summary :

Ikkis is set to release soon and is being seen as Dharmendra’s last film. The screening turned emotional as Bollywood stars, including Salman Khan, Rekha and the Deol family, gathered to honour the legendary actor. Salman Khan was seen quietly paying tribute at the film’s poster during the event.

