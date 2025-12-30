'इक्कीस' की स्क्रीनिंग में छलका जज्बातों का सैलाब, सलमान खान भी धर्मेंद्र को देख हुए भावुक
By संदीप दाहिमा | Updated: December 30, 2025 19:37 IST2025-12-30T19:34:04+5:302025-12-30T19:37:03+5:30
फिल्म ‘इक्कीस’ की रिलीज़ अब बस कुछ ही दिनों दूर है और दर्शकों का एक्साइटमेंट साफ़ नजर आ रहा है। खास बात ये है कि यह दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, ऐसे में हर किसी के लिए यह पल बेहद भावुक बन गया है। बीती शाम फिल्म की खास स्क्रीनिंग रखी गई, जहां देओल परिवार पूरी शान से पहुंचा। इस मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सलमान खान, रेखा और रंजीत जैसे सितारे धर्मेंद्र को सम्मान देने पहुंचे और माहौल पूरी तरह इमोशनल हो गया।
सलमान खान को स्वर्गीय धर्मेंद्र साहब अपना तीसरा और सबसे अच्छा बेटा क्यूँ कहते थे ??— Mr,CooL (@MR_COOL77777) December 30, 2025
आप इस विडियो में सलमान खान और सनी देओल द्वारा धर्मेंद्र को दिए गए चेहरे के एक्सप्रेशन देख कर समझ सकते हैं।👇 pic.twitter.com/05S3pBT6qB
ब्लैक सूट में सलमान खान जैसे ही स्क्रीनिंग वेन्यू पर पहुंचे, उनकी नजर फिल्म के पोस्टर पर लगी धर्मेंद्र की तस्वीर पर ठहर गई। कुछ पल तक वह चुपचाप उन्हें देखते रहे, मानो यादों में खो गए हों। खुद को संभालते हुए सलमान ने पोस्टर के सामने तस्वीर भी खिंचवाई। इस स्क्रीनिंग ने साबित कर दिया कि धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि पूरे बॉलीवुड की भावना हैं।