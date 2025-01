Hina Khan: हिना खान हुईं इमोशनल, कहा शरीर साथ देगा, तो मैं काम करूंगी...

Hina Khan: स्तन कैंसर से जूझ रही टेलीविजन अभिनेत्री हिना खान का कहना है कि 2024 और 2025 के बीच सिर्फ इतना फर्क आया कि वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गई हैं। हिना ने जुलाई 2024 में सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर तीसरे चरण के कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी दी थी। ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ और ‘कसौटी जिंदगी की- 2’ जैसे धारावाहिक से लोकप्रिय हुईं 37 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि खुद को सामान्य रखने के लिए वह उपचार के दौरान भी पेशेवर रूप से सक्रिय रहीं।

‘पीटीआई-वीडियो’ को दिए साक्षात्कार में हिना ने कहा, ‘‘मैं अब भी वही हिना हूं। पुरानी हिना जो साहसी और मजबूत थी और यह हिना भी बेहद मजबूत और साहसी है। वास्तव में, मैं और मजबूत हो गई हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस पूरे साल के दौरान मैं काम करती रही। मैंने इसे (कैंसर के निदान) सामान्य मानने और खुद को सामान्य महसूस कराने पर ध्यान दिया। अपनी कीमो (कैंसर के उपचार की प्रकिया) शुरू कराने के बाद से ही मैं काम कर रही थी, शूटिंग में व्यस्त थीं, घूमने-फिरने जा रही थी और डबिंग पूरी कर रही थी। मैंने ‘रैंप वॉक’ किया... मैंने अपना उपचार पूरा किया और यहां (साक्षात्कार के लिए) आई। अगर मेरा शरीर साथ देता है, तो मैं (काम) करूंगी।’’ खान ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रशंसकों और अन्य से जो प्यार और सहयोग मिला, उसका आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं। अभिनेत्री जल्द ही आगामी वेब सीरीज ‘गृह लक्ष्मी’ में नजर आएंगी।

