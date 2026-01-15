फिल्म 'सागवान' का मुंबई में भव्य प्रीमियर, बॉलीवुड सितारों ने सराहा हिमांशु सिंह राजावत का रीयल 'सिंघम' अवतार

Highlights बॉलीवुड के दिग्गजों ने खड़े होकर इस राजस्थानी हुनर का स्वागत किया। राजस्थान के इन हुनरमंदों ने बॉलीवुड के स्तर की फिल्म तैयार की है।

मुंबईः मायानगरी मुंबई के रेड कार्पेट पर राजस्थान की माटी और वर्दी का जबरदस्त टशन देखने को मिला। मौका था राजस्थानी सिनेमा की बहुचर्चित फिल्म 'सागवान' के भव्य प्रीमियर का। उदयपुर के जांबाज पुलिस ऑफिसर और फिल्म के मुख्य अभिनेता हिमांशु सिंह राजावत अपनी पूरी टीम के साथ जब मुंबई पहुँचे, तो बॉलीवुड के दिग्गजों ने खड़े होकर इस राजस्थानी हुनर का स्वागत किया।

25 साल बाद राजस्थान का ऐतिहासिक 'शंखनाद'

फिल्म 'सागवान' ने राजस्थानी सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। लगभग 25 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई ऐसी फिल्म आई है, जिसमें एक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक और सिंगर से लेकर एडिटर व कैमरामैन तक—पूरी की पूरी टीम राजस्थान के स्थानीय कलाकारों की है। मुंबई के फिल्मी गलियारों में इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा रही कि बिना किसी बाहरी बड़े बैनर के, राजस्थान के इन हुनरमंदों ने बॉलीवुड के स्तर की फिल्म तैयार की है।

बॉलीवुड दिग्गजों का लगा जमावड़ा

मुंबई में हुए इस प्रीमियर में बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की। लोकप्रिय कॉमेडियन सुनील पाल, दिग्गज अभिनेता अली खान, रमेश गोयल, संजय भूषण पटियाला और ताहिर कमाल खान जैसे सितारों ने फिल्म देखी और हिमांशु सिंह राजावत के 'रीयल पुलिसिंग' वाले अंदाज की जमकर तारीफ की।

अभिनेता अली खान ने कहा, "अक्सर बॉलीवुड में हम नकली पुलिसवाले देखते हैं, लेकिन हिमांशु जी ने वर्दी की जो गरिमा और रीयल इन्वेस्टिगेशन पर्दे पर दिखाई है, वो काबिले तारीफ है।" वहीं सुनील पाल ने फिल्म के साफ-सुथरे कंटेंट और सामाजिक संदेश को सराहा।

अश्लीलता पर 'सागवान के डंडे' का प्रहार

प्रीमियर के दौरान फिल्म के निर्देशक और अभिनेता हिमांशु सिंह राजावत ने अपना विजन साझा किया। उन्होंने बताया कि यह फिल्म उन रीयल केस फाइलों पर आधारित है, जहाँ अंधविश्वास के कारण मासूमों की जान ले ली जाती है। उन्होंने कहा कि 'सागवान' का मकसद उस अश्लीलता को खत्म करना है जिसने 'सागवान' जैसे शब्द को फूहड़ गानों का पर्याय बना दिया था। अब लोग 'सागवान' का नाम सुनकर मुस्कुराएंगे नहीं, बल्कि पुलिस के इंसाफ पर गर्व करेंगे।

16 जनवरी को सिनेमाघरों में धमाका

मुंबई प्रीमियर की सफलता के बाद अब सबकी नजरें 16 जनवरी 2026 पर टिकी हैं, जब यह फिल्म देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजस्थान के साथ-साथ यह फिल्म गुजरात के थिएटर्स में भी अपना जलवा दिखाएगी। फिल्म में हिमांशु सिंह राजावत के साथ एहसान खान भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि 'सागवान' की सफलता राजस्थानी कलाकारों के लिए मुंबई के दरवाजे खोल देगी और क्षेत्रीय सिनेमा को एक नई पहचान दिलाएगी।

