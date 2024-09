GOAT Box Office Day 3: बॉक्स ऑफिस पर GOAT का बुरा हाल, 100 करोड़ से इतनी दूर...

GOAT Box Office Collection Day 3: साउथ के सुपरस्टार विजय की फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' ने ओपनिंग डे पर धमाकेदार कलेक्शन करके सभी को चौंका दिया था, फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में विजय डबल रोल में हैं और जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिन को छोड़ किया जाए तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस दूसरे दिन 25.5 करोड़ और तीसरे दिन 17.25 करोड़ कमाए।

फिल्म में विजय पिता और पुत्र के दोहरे किरदार में नजर आ रहे हैं, फिल्म फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' भारत में तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज हुई है, इससे पहले विजय की फिल्म लियो ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 63 करोड़ रुपये की कमाई की थी। सैकनिल्क के रिपोर्ट के अनुसार फिल्म 3 दिनों में अभी तक 87.25 करोड़ की कमाई कर चुकी है।

