Dhurandhar Trailer: 'धुरंधर' के ट्रेलर में दिखा रणवीर, अर्जुन, माधवन, संजय और अक्षय आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर एक खूनी एक्शन-थ्रिलर

नई दिल्ली: रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन अभिनीत आदित्य धर की "धुरंधर" निस्संदेह साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। मंगलवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया और यह बेहद प्रभावशाली है।

धुरंधर का ट्रेलर काफी लंबा है। इसकी अवधि 4 मिनट 7 सेकंड है। लेकिन यह हमें बांधे रखने में कामयाब रहता है। ट्रेलर फिल्म की कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता, बस किरदारों का परिचय देता है। हालाँकि, निर्माताओं ने साफ़ तौर पर दिखा दिया है कि फिल्म की पृष्ठभूमि आतंकवाद है और यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है।

ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म कुछ ज़बरदस्त एक्शन सीन्स से भरपूर होगी। हालाँकि, ऐसा लग रहा है कि फिल्म में कई खूनी दृश्य भी देखने को मिलेंगे। आदित्य धर को "उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक" के निर्देशन के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसलिए, "धुरंधर" से भी काफी उम्मीदें हैं। फिल्म में सारा अर्जुन भी मुख्य भूमिका में हैं, लेकिन ट्रेलर में उन्हें ज़्यादा पोज़िशन नहीं दी गई है।

हो सकता है कि निर्माता चाहते हों कि दर्शक उन्हें बड़े पर्दे पर देखें। सारा इससे पहले कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम कर चुकी हैं, और "धुरंधर" उनकी मुख्य भूमिका वाली पहली फिल्म होगी।

धुरंधर रिलीज़ डेट

धुरंधर 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज़ होने वाली है। अब, ट्रेलर देखने के बाद, हम फिल्म देखने के लिए और भी ज़्यादा उत्साहित हैं। ट्रेलर ने निश्चित रूप से उम्मीदें काफ़ी बढ़ा दी हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि फिल्म भी हमें प्रभावित करेगी।

क्या धुरंधर दो भागों में रिलीज़ होगी?

खबरों के मुताबिक, धुरंधर दो भागों में रिलीज़ होगी। पहला भाग इसी साल दिसंबर में रिलीज़ होगा और दूसरा भाग 2026 में बड़े पर्दे पर आएगा।

