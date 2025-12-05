Dhurandhar Part 2 release date out: रणवीर सिंह की फिल्म यश की 'टॉक्सिक' और 'धमाल 4' से करेगी क्लैश
By रुस्तम राणा | Updated: December 5, 2025 14:59 IST2025-12-05T14:59:11+5:302025-12-05T14:59:11+5:30
नई दिल्ली: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' असल में दो पार्ट में रिलीज़ हो रही है। पहला पार्ट 5 दिसंबर को रिलीज़ हुआ था, जबकि पार्ट-2 2026 में स्क्रीन पर आएगा। 'धुरंधर' को बॉलीवुड की अब तक की सबसे लंबी फ़िल्मों में से एक माना जा रहा है, जिसने जोधा अकबर के 3 घंटे और 33 मिनट के रनटाइम को पीछे छोड़ दिया है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार हैं। तमिल एक्टर सारा अर्जुन फिल्म में रणवीर की लव इंटरेस्ट का रोल कर रही हैं।
'धुरंधर' पार्ट 2 की रिलीज़ डेट आई सामने
फ़िल्म के रिलीज़ वाले दिन, यह पता चला कि 'धुरंधर' पार्ट 2 ईद 2026, 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ होगी। हालाँकि दिसंबर में इसका कोई बड़ा बॉक्स ऑफ़िस क्लैश नहीं हुआ, लेकिन मार्च में 'धुरंधर' पार्ट 2 का मुकाबला साउथ की यश की 'टॉक्सिक' और बॉलीवुड की 'धमाल 4' से होगा। राकेश बेदी धुरंधर की दोनों फ़िल्मों में अहम रोल में हैं। रिलीज़ से एक दिन पहले, इस जाने-माने एक्टर ने सभी अंदाज़ों को खारिज कर दिया और कन्फर्म किया कि धुरंधर दो पार्ट में रिलीज़ होगी।
उन्होंने ITV ब्लिंक को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मैं इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। पिछले साल, जनवरी में, जब फिल्म शुरू हो रही थी, तो आदित्य ने मुझे धुरंधर में यह रोल ऑफर किया था। इस फिल्म में, मैं एक बहुत अलग रोल कर रहा हूँ, और यह दूसरे पार्ट में पता चलेगा। धुरंधर पार्ट 1 में, मैं थोड़ा कम दिखूंगा, लेकिन दूसरे पार्ट में ज़्यादा दिखूंगा। दूसरा पार्ट आने वाला है, यह तैयार है और एक-दो महीने में रिलीज़ हो जाएगी। मेरा कैरेक्टर बहुत प्यारा और खतरनाक है। यह पाकिस्तान के एक असल ज़िंदगी के पॉलिटिशियन से इंस्पायर्ड है; मेरा लुक भी उनसे मिलता-जुलता है।" धुरंधर थिएटर में चलने के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।