Dhurandhar: फिल्म में दानिश पंडोर निभा रहे हैं उज़ैर बलूच का किरदार, कराची का खूंखार गैंगस्टर जो कटे हुए सिरों से खेलता था फुटबॉल, देखें उसकी हैवानियत
By रुस्तम राणा | Updated: December 5, 2025 13:52 IST2025-12-05T13:52:30+5:302025-12-05T13:52:30+5:30
नई दिल्ली: धुरंधर में उज़ैर बलूच का रोल कौन कर रहा है? और यह पाकिस्तानी क्रिमिनल किंगपिन असल में कौन है? रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल स्टारर इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद से ही फैंस जवाब ढूंढ रहे हैं। रहमान डकैत और उज़ैर बलूच पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में बदनाम नाम हैं, और धुरंधर बिना किसी झिझक के उनकी कहानियों को बड़े पर्दे पर लाता है।
अक्षय खन्ना बेरहम रहमान डकैत का रोल कर रहे हैं, जबकि दानिश पंडोर फिल्म में उज़ैर बलूच का रोल कर रहे हैं। बॉलीवुड में आने से पहले, दानिश कितनी मोहब्बत है में मिखाइल सिंघानिया और एजेंट राघव में एजेंट राजबीर के रोल में दिखे थे। उन्होंने छावा, सेक्रेड गेम्स, 36 डेज़, 1920: हॉरर्स ऑफ़ द हार्ट और दूसरी फिल्मों में भी अहम रोल निभाया था।
उज़ैर बलूच कौन है?
11 जनवरी 1970 को कराची के ल्यारी में जन्मे उज़ैर बलूच ट्रांसपोर्टर फ़ैज़ मुहम्मद के बेटे हैं। उज़ैर ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पॉलिटिशियन के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। लेकिन, 2003 में जब उनके पिता की मौत हो गई, तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। ल्यारी के ड्रग लॉर्ड हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।
इसके बाद वह अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने कज़िन रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो गए। खून का खेल तब शुरू हुआ जब उजैर और रहमान अरशद पप्पू के गैंग के खिलाफ हो गए। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, उजैर ने 2008 से 2013 के बीच कम से कम 198 लोगों को मारा।
उज़ैर बलूच की खतरनाक कहानियाँ
* उज़ैर बलूच पर ईरानी इंटेलिजेंस अधिकारियों को सीक्रेट जानकारी देने का आरोप था।
* उस पर 150 से ज़्यादा पुलिसवालों और पैरामिलिट्री फोर्सेज़ को मारने का आरोप था।
* कहा जाता है कि उसने फिरौती की माँग न मानने पर 11 बिज़नेसमैन को मार डाला।
* कहा जाता है कि बलूच के पास अपने गैंग के लिए खरीदी हुई मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और दूसरे एडवांस्ड हथियारों का एक बड़ा ज़खीरा था।
* बलूच को इतना ताकतवर और असरदार माना जाता था कि वह लोकल स्टेशन हाउस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस से उनकी नियुक्ति या हटाने के लिए खुद पूछताछ करता था।
* वह सिंध मछली पालन में अपने मैकियावेलियन दबदबे से करोड़ों रुपये कमाता था।D* कुछ लोग कहते हैं कि उसके बदले की भावना इतनी क्रूर थी कि वह अपने दुश्मनों या दुश्मनों को पुलिस की गाड़ियों में किडनैप करवाता था और उनके कटे हुए सिरों से फुटबॉल खेलता था।
2020 में, उज़ैर को कराची सेंट्रल जेल में 12 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसे उसके कनेक्शन्स की मदद से बेल पर रिहा कर दिया गया था। अगर सभी क्रिमिनल केस में बरी भी कर दिया जाता है, तो भी रिपोर्ट्स बताती हैं कि बलूच अपनी मिलिट्री कोर्ट की सज़ा पूरी होने तक जेल में ही रहेगा।