जो कुछ हो रहा है अक्षम्य?, झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं चैनल वाले, बेहद अपमानजनक-गैरजिम्मेदाराना?, हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर लिखा

मुंबईः जाने-माने अभिनेता धर्मेंद्र की बेटी एशा देओल ने मीडिया से उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में झूठी खबरें प्रसारित नहीं करने का आग्रह करते हुए मंगलवार को कहा कि उनकी ‘‘हालत स्थिर है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो’’ रहा है। धर्मेंद्र (89) मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं। एशा ने ‘इंस्टाग्राम’ पर लिखा, ‘‘लगता है कि मीडिया जरूरत से ज्यादा सक्रियता दिखा रहा है और झूठी खबरें फैला रहा है। मेरे पिता की हालत स्थिर है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें।

What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy. — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025

पापा के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद।’’ अभिनेत्री-नेता हेमा मालिनी ने भी अपने पति धर्मेंद्र के स्वास्थ्य के बारे में ‘‘गैर-जिम्मेदाराना’’ मीडिया कवरेज की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘जो कुछ हो रहा है, वह अक्षम्य है! जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जिस पर इलाज का असर हो रहा है और जिसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है?

I thank everyone for their concern about Dharam ji who is in hospital for observation. He is being continuously monitored and we are all with him.🙏 I request you all to pray for his welfare and speedy recovery. pic.twitter.com/gJhYLL28Wh — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 10, 2025

यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उसकी निजता की जरूरत का पूरा सम्मान करें।’’ एशा और हेमामालिनी के बयान ऐसे समय में आए हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गीतकार जावेद अख्तर सहित कई प्रमुख हस्तियों ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट साझा की थीं।

वहीं, धर्मेंद्र के परिवार ने उनके निधन की खबरों का खंडन किया है। धर्मेंद्र को पिछले कुछ दिन में कई बार दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेमा मालिनी ने इससे पहले सोमवार रात को शुभचिंतकों से धर्मेंद्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया था। हेमा मालिनी ने ‘एक्स’ पर लिखा था, ‘‘मैं धरम जी के बारे में चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद करती हूं।

वह अस्पताल में निगरानी में हैं। उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है और हम सब उनके साथ हैं। मैं आप सभी से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने का अनुरोध करती हूं।’’ धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के प्रतिनिधि ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि ‘शोले’ के अभिनेता धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर हैं। जनसंपर्क (पीआर) प्रतिनिधि ने कहा था, ‘‘धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। आगे की टिप्पणी और अद्यतन जानकारी उपलब्ध होने पर साझा की जाएगी।

सभी से अनुरोध है कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें और परिवार के निजता के अधिकार का सम्मान करें।’’ हेमा मालिनी, सनी देओल और बॉबी देओल समेत पूरा देओल परिवार इस समय अस्पताल में है। अभिनेता शाहरुख खान और सलमान खान भी परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे। अभिनेता गोविंदा को भी अस्पताल में देखा गया।

