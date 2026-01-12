दुबई में गूंजेगा बॉलीवुड का सुर: ‘The UAE Rockstar’ में शामिल होंगी ये बड़ी हस्तियां

The UAE Rockstar: दुबई की चमक-दमक और ग्लैमर भरी दुनिया अब भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक नए रियलिटी शो की मेज़बानी करने जा रही है। ‘The UAE Rockstar’ नाम का यह भव्य रियलिटी शो संगीत और नृत्य की दुनिया में नई प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस शो के पीछे दुबई की प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनी Akshar Real Estate LLC के फाउंडर प्रीतेश पटेल और प्रसिद्ध बिजनेसमैन अल्पेश पटेल हैं, जो अब अपने नए एंटरटेनमेंट वेंचर AP Production के बैनर तले मनोरंजन जगत में कदम रख चुके हैं।

मीडिया जानकारी के अनुसार ‘The UAE Rockstar’ को दुबई में आयोजित किया जाएगा और इसे एक हाई-स्केल, इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्शन के रूप में तैयार किया जा रहा है। शो का फॉर्मेट संगीत और डांस पर आधारित होगा, जहां प्रतिभागियों को अपनी कला दिखाने के लिए एक भव्य मंच मिलेगा। इस रियलिटी शो को दो कैटेगरी में बांटा गया है— जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप, ताकि हर आयु वर्ग के टैलेंट को बराबर मौका मिल सके।

इस शो की एक बड़ी खासियत यह है कि पहली बार किसी रियलिटी शो में चयनित सभी प्रतिभागी अपना-अपना व्यक्तिगत (प्राइवेट) गाना प्रस्तुत करेंगे। इन गानों को बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकारों द्वारा कंपोज़ किया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को न सिर्फ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, बल्कि उनका खुद का ओरिजिनल म्यूज़िक भी तैयार होगा। यह कॉन्सेप्ट ‘The UAE Rockstar’ को पारंपरिक रियलिटी शोज़ से अलग और खास बनाता है।

शो के निर्देशन की जिम्मेदारी बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह संभाल रहे हैं, जिनका अनुभव इस प्रोजेक्ट को एक मजबूत क्रिएटिव दिशा देने वाला माना जा रहा है। इसके साथ ही शो में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की कई जानी-पहचानी हस्तियों की मौजूदगी इसे और भी खास बना रही है। इनमें वरिष्ठ अभिनेता पंकज बेरी, राजू खेर, साउथ इंडियन अभिनेता अमित तिवारी, अभिनेत्री जीनत कापड़िया, और श्रीलंका की चर्चित अभिनेत्री Nilushi Pawanya जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी की भागीदारी शो की विश्वसनीयता और आकर्षण को एक नए स्तर तक ले जाने की तैयारी में है।

AP Production के अल्पेश पटेल के अनुसार, ‘The UAE Rockstar’ सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं है, बल्कि यह कंपनी के बड़े एंटरटेनमेंट विज़न की शुरुआत है। उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन हाउस बहुत जल्द एक गुजराती फिल्म की भी आधिकारिक घोषणा करने वाला है, जिसमें दिग्गज कलाकारों के साथ-साथ नए टैलेंट को भी मौका दिया जाएगा। यह कदम भारतीय रीजनल सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।

भविष्य की योजनाओं को लेकर AP Production काफी आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। कंपनी भारतीय बाजार के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात और इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए फीचर फिल्में, वेब सीरीज़, रियलिटी शो और म्यूज़िक वीडियो जैसे विविध प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। ‘The UAE Rockstar’ इसी दिशा में पहला बड़ा कदम है, जो दुबई को ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब के रूप में और मजबूत करने की क्षमता रखता है।

कुल मिलाकर, ‘The UAE Rockstar’ न केवल उभरते कलाकारों के लिए एक सुनहरा अवसर बनने जा रहा है, बल्कि यह भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधों को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने का दम रखता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रियलिटी शो किस तरह से अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाता है।

