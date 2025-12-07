बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट ₹30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

मुंबई: बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को राजस्थान और मुंबई पुलिस की जॉइंट टीम ने 30 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस अब उन्हें आगे की जांच के लिए बांद्रा कोर्ट से उदयपुर ट्रांसफर करने के लिए ट्रांजिट रिमांड मांग रही है।

टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डायरेक्टर को मुंबई के यारी रोड इलाके में उनकी साली के घर से गिरफ्तार किया गया। विक्रम पर IVF फ्रॉड केस में केस दर्ज किया गया है और उन पर डॉ. अजय मुर्डिया (इंद्रा IVF हॉस्पिटल के फाउंडर) से 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उदयपुर पुलिस ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को नोटिस जारी कर 8 दिसंबर 2025 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। नोटिस में उन और छह दूसरे आरोपियों के बिना पहले से इजाज़त लिए विदेश जाने पर भी रोक लगा दी गई है।

उदयपुर में दर्ज शिकायत के अनुसार, विक्रम और दूसरे आरोपियों ने कथित तौर पर डॉ. अजय और उनकी पत्नी को एक प्रस्तावित फिल्म प्रोजेक्ट में लगभग 30 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने का लालच दिया, और लगभग 200 करोड़ रुपये के संभावित मुनाफे का वादा किया।

विक्रम भट्ट ने 30 करोड़ रुपये के फ्रॉड के आरोपों को 'गुमराह करने वाला' बताया

इससे पहले, विक्रांत ने 30 करोड़ रुपये के फ्रॉड केस के आरोपों पर रिएक्ट किया था। सभी दावों को खारिज करते हुए, उन्होंने NDTV से कहा, "हां, मुझे आज पता चला कि हम आठ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मैंने इसे पढ़ा है, और मेरे हिसाब से, यह गुमराह करने वाला है। पुलिस को गुमराह किया गया है क्योंकि FIR में लिखी बातें बिल्कुल गलत हैं।"

डायरेक्टर ने आउटलेट से आगे कहा कि उन्हें और 7 दूसरे लोगों को केस में फंसाने के लिए कुछ 'फर्जी' बनाया गया है। विक्रम के मुताबिक, डॉ. मुर्डिया ने फिल्म को बीच में ही रोक दिया था और उन्होंने बाकी पेमेंट भी क्लियर नहीं किए।

दर्ज FIR के अनुसार, डॉ. मुर्डिया को दिनेश कटारिया ने फिल्ममेकर विक्रम से मिलवाया था। उनकी मुलाकात के बाद, वे डॉ. मुर्डिया की दिवंगत पत्नी पर बायोपिक बनाने के लिए सहमत हो गए। पुलिस रिपोर्ट में विक्रम, उनकी पत्नी, बेटी कृष्णा के साथ दिनेश, प्रोड्यूसर महबूब अंसारी, मुदित भुट्टन, अशोक दुबे और गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव का नाम है।

