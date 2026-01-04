कौन हैं जय दुधाने?, 4.61 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, अरेस्ट

Highlights जाने-माने जिम प्रशिक्षक और मॉडल जय दुधाने को शनिवार को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। एक फर्जी बैंक अनापत्ति प्रमाणपत्र और 4.95 करोड़ रुपये का जाली डिमांड ड्राफ्ट शामिल था।

ठाणेः रियल्टी टीवी शो से पहचान बनाने वाले जय दुधाने को एक कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दुधाने की गिरफ्तारी एक सेवानिवृत्त इंजीनियर द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दुधाने और उनके परिवार के चार सदस्यों ने शिकायतकर्ता को ठाणे में पांच व्यावसायिक दुकानें खरीदने का झांसा देकर उनसे 4.61 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, जबकि ये दुकानें बैंक के पास गिरवी थीं।

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रवीण माने ने पुष्टि की कि जाने-माने जिम प्रशिक्षक और मॉडल जय दुधाने को शनिवार को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। प्राथमिकी में कहा गया है कि दुधाने ने पीड़ित को जाली दस्तावेज पेश किए थे, जिनमें एक फर्जी बैंक अनापत्ति प्रमाणपत्र और 4.95 करोड़ रुपये का जाली डिमांड ड्राफ्ट शामिल था।

धोखाधड़ी का पर्दाफाश तब हुआ, जब बैंक ने संपत्ति जब्त करने का नोटिस जारी किया। पुलिस ने दुधाने और उसके परिवार के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है।

