असमिया गायक जुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन

September 19, 2025

प्रसिद्ध असमिया गायक और सांस्कृतिक प्रतीक ज़ुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक दुखद दुर्घटना में निधन हो गया।

Highlightsअसम, पूर्वोत्तर और अन्य जगहों से श्रद्धांजलि और संवेदनाएँ उमड़ रही हैं।लोग इस क्षेत्र के सबसे प्रिय कलाकारों में से एक के निधन पर शोक मना रहे हैं।भारतीय संगीत जगत में एक गहरा शून्य पैदा हो गया है।

गुवाहाटी: असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ज़ुबीन गर्ग को सिंगापुर पुलिस ने समुद्र से बचाकर पास के एक अस्पताल ले जाया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। ज़ुबीन को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। ज़ुबीन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए थे, जहाँ उन्हें आज प्रस्तुति देनी थी। दुर्घटना की खबर से प्रशंसकों और समर्थकों में चिंता फैल गई है।

रिपोर्टों के अनुसार, सिंगापुर पुलिस ने उन्हें समुद्र से बचाया और पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। गहन चिकित्सा देखभाल के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। ज़ुबीन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शामिल होने सिंगापुर गए थे, जहाँ आज उन्हें परफॉर्म करना था। उनके आकस्मिक निधन से प्रशंसक और पूरा असमिया समुदाय स्तब्ध है और भारतीय संगीत जगत में एक गहरा शून्य पैदा हो गया है।

असम, पूर्वोत्तर और अन्य जगहों से श्रद्धांजलि और संवेदनाएँ उमड़ रही हैं, क्योंकि लोग इस क्षेत्र के सबसे प्रिय कलाकारों में से एक के निधन पर शोक मना रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद रिपु बोरा ने एक्स पर गायक को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, "हमारे सांस्कृतिक प्रतीक ज़ुबीन गर्ग के असामयिक निधन से गहरा सदमा और दुख हुआ है। उनकी आवाज़, संगीत और अदम्य साहस ने असम और अन्य जगहों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके परिवार, प्रशंसकों और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। शांति से विश्राम करें, लीजेंड।"

