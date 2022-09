अक्षय कुमार के हेयर ड्रेसर की मौत, अभिनेता का टूटा दिल...ट्विटर पर बयां किया दुख

Highlights अक्षय की पोस्ट पर मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रतनानी ने मिलन जाधव की आत्मा को शांति मिलने की दुआ की है। अक्षय कुमार ने बताया कि मिलन जाधव 15 सालों से ज्यादा वक्त तक मेरे हेयरड्रेसर रहे।

मुंबईः फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के हेयर ड्रेसर मिलन जाधव का निधन हो गया है। अभिनेता ने इसकी जानकारी दी है। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर अपने ड्रेसर मिलन की मौत पर दुख व्यक्त किया है। अक्षय कुमार ने बताया है कि मिलन 15 साल से अधिक समय से उनके हेयर ड्रेसर थे। वे हमेशा सुनिश्चित किया कि मेरा एक भी बाल खराब ना हो।

अक्षय कुमार ने टूटे दिल से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मिलन को याद करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा- अपने फंकी हेयरस्टाइल्स, स्माइल की वजह से तुम भीड़ में अलग नजर आते थे। हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि मेरा एक भी बाल आउट ऑफ प्लेस ना हो। मिलन जाधव 15 सालों से ज्यादा वक्त तक मेरे हेयरड्रेसर रहे... अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तुम हमारे साथ नहीं हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा मिलानो। ओम शांति।

You stood out of the crowd with your funky hairstyles and infectious smile. Always ensured not even one hair of mine was out of place. The life of the set, my hairdresser for more than 15 years,Milan Jadhav. Still can’t believe you’ve left us…I will miss you Milano💔 Om shanti🙏🏻 pic.twitter.com/5yO7eXzEpJ