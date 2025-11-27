अभिषेक बच्चन से तलाक होने के बाद एश्वर्या राय की तरफ से शादी का प्रपोज़ल आ जाएगा: पाकिस्तान के मुफ्ती का दावा | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: November 27, 2025 16:11 IST2025-11-27T16:11:13+5:302025-11-27T16:11:13+5:30
नई दिल्ली: पाकिस्तान के मुफ़्ती अब्दुल क़वी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह कहते हैं कि अगर ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके पति (अभिषेक बच्चन) अलग हो जाते हैं, तो एक्ट्रेस उन्हें शादी का प्रपोज़ल भेजेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह ऐश्वर्या का धर्म बदलवा देंगे और उनका नाम आयशा राय रख देंगे।
एक इंटरव्यू के दौरान, क़वी कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच दिक्कतें हैं, और वे अलग हो सकते हैं। वह दुआ करते हैं कि वे अलग न हों, लेकिन अगर वे अलग होते हैं, तो ऐश्वर्या उनके लिए शादी का प्रपोज़ल भेजेंगी। जब होस्ट ने उनसे पूछा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे कर सकते हैं जो गैर-मुस्लिम है, तो मुफ्ती ने राखी सावंत के इस्लाम कबूल करने और फातिमा बनने का उदाहरण दिया।
बाद में, जब होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या वह ऐश्वर्या का धर्म बदलेंगे और फिर शादी करेंगे, तो कवी ने कहा, "बिलकुल! ऐश्वर्या राय की ऐसी खूबसूरत आयशा राय लिखेंगे मज़ा आएगा।" पूर्व मिस वर्ल्ड के लिए उनके बयानों ने निश्चित रूप से सभी को चौंका दिया है, और नेटिज़न्स उनकी आलोचना कर रहे हैं।
मुफ़्ती अब्दुल क़वी राखी सावंत से शादी करना चाहते थे
यह पहली बार नहीं है जब क़वी ने ऐसे विवादित बयान दिए हैं। इस साल की शुरुआत में, एक इंटरव्यू में, उन्होंने यह भी कहा था कि वह राखी सावंत से शादी करना चाहेंगे। पिछले कुछ सालों से, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच कुछ दिक्कतें हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि दोनों तलाक लेने वाले हैं। हालांकि, इस कपल ने कई बार एक साथ देखे जाने से इन खबरों को गलत साबित कर दिया है।
कुछ महीने पहले जब अभिषेक ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता था, तब भी उन्होंने अपनी स्पीच में ऐश्वर्या और अपनी बेटी आराध्या को धन्यवाद दिया था। 'आई वांट टू टॉक' एक्टर ने कहा, "ऐश्वर्या और आराध्या, मुझे बाहर जाकर अपने सपनों को पूरा करने की इजाज़त देने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह अवॉर्ड जीतकर, वे देखेंगी कि उनके त्याग ही उन मुख्य वजहों में से एक हैं जिनकी वजह से मैं आज यहां खड़ा हूं।"