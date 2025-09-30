VIDEO: पेरिस फैशन वीक में ऐश्वर्या राय का स्टाइलिश लुक, देखें वीडियो और फोटो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 30, 2025 19:28 IST2025-09-30T19:28:57+5:302025-09-30T19:28:57+5:30
Aishwarya Rai Bachchan: बॉलीवुड अभिनेत्रीऐश्वर्या राय बच्चन ने ‘पेरिस फैशन वीक’ के पहले दिन, प्रसिद्ध डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिज़ाइन किया गया परिधान पहनकर रैंप वॉक किया। इस पोशाक में काले रंग की "नए सिरे से डिजाइन की गई" भारतीय शेरवानी शामिल थी, जिसे हीरों से जड़े ‘कफ़’ और आकर्षक ‘एक्सेसरीज़’ से सजाया गया था। उन्होंने सोमवार को लॉरियल पेरिस के शो के लिए रैंप की शोभा बढ़ाई।
aishwarya rai at the paris fashion week and her aura remains unmatched. pic.twitter.com/ZqO383pgBf— 🦢 (@softiealiaa) September 29, 2025
मल्होत्रा ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शो का एक वीडियो साझा किया और उसके साथ एक टिप्पणी भी लिखी। देश ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शीर्ष हस्तियों के परिधान डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध इस डिज़ाइनर ने उस परिधान से जुड़ी विशेष जानकारियां भी साझा कीं। इस पोस्ट में परिधान के निर्माण प्रक्रिया साझा की गई। उन्होंने लिखा, ‘‘यह लुक भारतीय शेरवानी की एक नई कल्पना है, जो स्त्री और पुरुष दोनों की शैली का सम्मिलन है।’’ ‘पेरिस फैशन वीक’ सोमवार को शुरू हुआ और सात अक्टूबर को समाप्त होगा।
AishwaryaRai Bachchan ✨🖤#AishwaryaRaiBachchanpic.twitter.com/pMUho8znMO— Actresshub (@ActresshubNO1) September 29, 2025