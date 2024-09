Aditi-Siddharth Wedding: अदिति राव हैदरी ने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ संग चुपचाप रचाई शादी, किसी को नहीं हुई कानों-कान खबर, देखें तस्वीरें

Highlights Aditi Rao Hydari & Siddharth: दोनों परिणय सूत्र में बंधे Aditi Rao Hydari: गुपचुप तरीके से दक्षिण भारतीय स्टाइल में हुई शादी Aditi Rao Hydari & Siddharth: इस दौरान दोनों के परिजन रहें मौजूद

Aditi Rao Hydari & Siddharth Wedding: अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली है। दोनों ने अपनी शादी तेलंगाना में स्थित एक मंदिर में दक्षिण भारतीय परंपरा के अंतर्गत समारोह का आयोजन कर संपन्न की। हालांकि, इस दौरान ज्यादा मेहमान तो नहीं बल्कि परिजन जरूर मौजूद रहे।

हालांकि, इस खास आयोजन की तस्वीर को साझा करते हुए अदिति राव हैदरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए कहा, "आप मेरे सूर्य, मेरे चंद्रमा और मेरे सभी सितारे हैं.. अनंत काल तक पिक्सी सोलमेट बने रहने के लिए हंसी के लिए, कभी बड़े न होने के लिए.. शाश्वत प्रेम, प्रकाश और जादू के लिए.. मिस्टर एंड मिस्टर अदु-सिद्धु"।

अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) और सिद्धार्थ (Siddharth) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 9 तस्वीरें शेयर की हैं। वो एक मंदिर के बाहर नजर आ रहे हैं। अदिति ने हल्की भूरे रंग की साड़ी पहनी है। बालों में गजरा लगाए, सिंपल से लुक में वो सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हैं। वहीं, सिद्धार्थ ने सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहना है, जैसा की साउथ इंडियन कल्चर में पहना जाता है।

. @aditiraohydari and #Siddharth are now married! Here's wishing a very happy married life to the lovely couple! #AditiRaoHydari pic.twitter.com/SvfdgPG1em

Aditi Rao Hydari and Siddharth married in an intimate ceremony at a 400-year-old temple in Wanaparthy.💫



Congratulations To The Couple 💝#Siddharth@aditiraohydaripic.twitter.com/J1llSXvLZo