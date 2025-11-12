एक्टर गोविंदा की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती; जानिए अब कैसी है हालत
By अंजली चौहान | Updated: November 12, 2025 08:39 IST2025-11-12T08:39:09+5:302025-11-12T08:39:14+5:30
Govinda Admitted at Hospital: गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराने से ठीक एक दिन पहले अभिनेता धर्मेंद्र से मुलाकात की गई थी, जो ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं।
Govinda Admitted at Hospital: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को अचानक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है क्योंकि वह अपने घर में बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि गोविंदा को बुधवार को मुंबई के क्रिटिकेयर एशिया मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, गोविंदा को बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एक रिपोर्ट के अनुसार, गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने कहा कि आपातकालीन विभाग में ले जाने से पहले अभिनेता को बेचैनी महसूस हो रही थी। गोविंदा के स्वास्थ्य पर अपडेट देते हुए उन्होंने कहा, "वह थोड़ा विचलित महसूस कर रहे थे। सभी परीक्षण हो चुके हैं, और अब हम रिपोर्ट और न्यूरो कंसल्टेशन की राय का इंतज़ार कर रहे हैं। अब उनकी हालत स्थिर है।"
गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती अभिनेता धर्मेंद्र से मुलाकात की थी। एक वीडियो में, उनके चेहरे पर गंभीर भाव लिए उन्हें अस्पताल से बाहर निकलते देखा गया था।
VIDEO | Mumbai: Actor Govinda rushed to Juhu CritiCare Hospital after losing consciousness. Visuals from outside the hospital.#MumbaiNews— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/QqDN2u5DTM
हाल ही में भर्ती हुए थे गोविंदा
बता दें कि यह दूसरी बार है जब एक साल के भीतर गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिनेता का पिछले साल 1 अक्टूबर को एक दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल ले जाया गया था। कथित तौर पर उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई, जिससे उनके घुटने में गोली लग गई।
घटना सुबह लगभग 4:45 बजे हुई। मुंबई पुलिस के अनुसार, गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे और अपनी रिवॉल्वर वापस अलमारी में रख रहे थे, तभी गलती से रिवॉल्वर चल गई।
घटना के तीन दिन बाद गोविंदा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सदस्य गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा और बेटी टीना आहूजा के साथ अस्पताल पहुँचे।
उन्होंने मीडियाकर्मियों और प्रशंसकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उन्होंने अपने घर के बाहर इंतज़ार कर रहे पत्रकारों से कहा, "मैं कोलकाता में एक शो के लिए निकलने वाला था। सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। और उस समय वह गिरी और चल पड़ी। मैं जो हुआ उससे स्तब्ध रह गया और जब मैंने नीचे देखा, तो खून का फव्वारा दिखाई दिया। फिर मैंने एक वीडियो बनाया और डॉक्टर से बात की और अस्पताल में भर्ती हो गया।"