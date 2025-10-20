Asrani dies: इंस्टा पर दिवाली की शुभकामनाएं देने के कुछ घंटे बाद अभिनेता असरानी का 84 साल की उम्र में मुंबई में निधन

मुंबई: 350 से ज़्यादा हिंदी फ़िल्मों में अभिनय कर चुके, असरानी के नाम से मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता गोवर्धन असरानी का सोमवार दोपहर 3 बजे मुंबई में 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालाँकि, उनके निधन का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

गोवर्धन असरानी को शोले में जेलर की भूमिका के लिए जाना जाता था। उन्होंने भूल भुलैया, धमाल, बंटी और बबली 2, आर... राजकुमार, ऑल द बेस्ट और वेलकम जैसी कई हिट फ़िल्मों में भी अभिनय किया है। अभिनेता का आकस्मिक निधन बॉलीवुड जगत के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि अभिनेता ने इससे पहले दिन में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवाली 2025 की शुभकामनाएँ साझा की थीं।

उनके पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि असरानी का अंतिम संस्कार सोमवार शाम सांताक्रूज़ के शास्त्री नगर श्मशान घाट पर परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शांतिपूर्वक किया गया। उनके मैनेजर बाबूभाई थिबा ने बताया कि असरानी कुछ समय से अस्वस्थ थे और उनका निधन हो गया।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि असरानी अपनी मृत्यु के बाद कोई हंगामा नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी मंजू असरानी से पहले ही कह दिया था कि वे उनकी मृत्यु की खबर किसी को न बताएँ। इसलिए, परिवार ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के चुपचाप उनका अंतिम संस्कार कर दिया।

अपने लंबे करियर में सैकड़ों फ़िल्मों में अभिनय करने वाले गोवर्धन असरानी ने अपनी हास्य शैली और अनोखे अंदाज़ से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। "शोले" में जेलर की भूमिका से लेकर "चुपके-चुपके", "आ अब लौट चलें" और "हेराफेरी" जैसी फ़िल्मों तक, असरानी ने अपनी कला से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया।

आज, हिंदी सिनेमा ने एक ऐसे अभिनेता को खो दिया है जिसने अपनी हँसी और अभिनय, दोनों से दर्शकों का दिल जीता। बॉलीवुड फ़िल्म शोले के अलावा, असरानी एक सफल सहयोगी कलाकार थे, जिन्होंने 1972 से 1991 के बीच सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ 25 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया।

"चुपके-चुपके", "छोटी सी बात" और "रफू चक्कर" जैसी हास्य फ़िल्मों में उनके प्रसिद्ध अभिनय ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए दो फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार भी शामिल हैं।

