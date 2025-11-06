भारतीय शेयर बाजार तेजी के एक नए दौर के लिए तैयार?, पढ़िए ये खास रिपोर्ट

Highlights ‘कंसॉलिडेशन फेज’ ने बाजार की नींव को मजबूत किया है. उत्साहपूर्ण तेजी की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक लगती है. एशियाई समकक्षों ने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है.

केतन गोरानिया

अपने पिछले लेख (मई 2024) में, मैंने निवेशकों को मुनाफा कमाने और भारतीय शेयर बाजार में सतर्क रहने की सलाह दी थी. उस समय, भारत का बाजार पूंजीकरण रिकॉर्ड 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था. लगभग 18 महीने बाद - लगातार नई लिस्टिंग के बावजूद - यह आंकड़ा 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है, जो समय और कीमत दोनों में एक स्वस्थ सुधार को दर्शाता है. कई छोटे और मध्यम आकार के शेयर अभी भी अपने शिखर से 30-50 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इस ‘कंसॉलिडेशन फेज’ ने बाजार की नींव को मजबूत किया है.

वर्तमान संरचना अब दीर्घकालिक, मूल्य-उन्मुख निवेशकों के लिए 2024 की उत्साहपूर्ण तेजी की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक लगती है. पिछले वर्ष के दौरान, भारत के लार्ज-कैप बेंचमार्क, निफ्टी 50 ने 7-9 प्रतिशत का मामूली रिटर्न दिया है, जबकि अन्य एशियाई समकक्षों ने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है.

इस सापेक्षिक खराब प्रदर्शन के साथ-साथ स्थिर कॉर्पोरेट आय ने उभरते बाजारों के दायरे में भारतीय मूल्यांकन को अधिक तार्किक बना दिया है. पिछली दो तिमाहियों में, लार्ज-कैप कंपनियों (आईटी को छोड़कर) ने 10-11 प्रतिशत का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जबकि मिड-कैप कंपनियों (आईटी को छोड़कर) में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

विदेशी निवेशकों, जिन्होंने पिछले वर्ष निवेश कम कर दिया था, को अब आय की दृश्यता और अधिक संतुलित मूल्यांकन का संयोजन एक आकर्षक पुनः प्रवेश बिंदु लग सकता है. सहस्राब्दी के मोड़ पर, भारत के आईटी क्षेत्र ने वाई2के की चिंता को अवसर में बदल दिया और एक वैश्विक तकनीकी महाशक्ति के रूप में उभरा.

आज, इस आशंका के बावजूद कि एआई इस क्षेत्र में उथल-पुथल मचा सकता है, उद्योग से एक बार फिर अनुकूलन की उम्मीद की जा रही है - एआई को एकीकृत करते हुए, न कि उससे विस्थापित होते हुए. वैश्विक एआई अवसंरचना निवेश में वृद्धि ने डेटा क्षमता, कम्प्यूटिंग शक्ति और कुशल पेशेवरों की मजबूत मांग पैदा की है.

अमेरिका और यूरोप में ऊर्जा व पर्यावरणीय बाधाओं के कारण भारत इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है. इसका अंग्रेजी बोलने वाला कार्यबल, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और विस्तारित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र इसे एक प्रमुख एआई बाजार और एआई अवसंरचना एवं अनुप्रयोगों के लिए एक संभावित वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है.

यह प्रवृत्ति डेटा सेंटरों और संबद्ध सेवाओं में नए निवेश को आकर्षित कर सकती है, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और आय में वृद्धि होगी. सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी दरों में की गई कटौती से घरेलू बचत में लगभग 1.7 लाख करोड़ रु. की वार्षिक वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत में वृद्धि होगी.

इस अतिरिक्त व्यय योग्य आय के गुणक प्रभाव द्वारा - विशेषकर मध्यम आय वाले परिवारों में - विवेकाधीन और आवश्यक दोनों प्रकार की वस्तुओं की मांग को बनाए रखने की संभावना है. मजबूत खपत उपभोक्ता कंपनियों की राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देगी, परिचालन क्षमता में वृद्धि करेगी और व्यापक कॉर्पोरेट आय गति को बढ़ावा देगी.

चल रहे बुनियादी ढांचे पर खर्च और राजकोषीय विवेकशीलता के साथ, ये कारक भारत के मध्यम अवधि के विकास के दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक सामान्यीकरण जारी रहने के कारण निकट भविष्य में कुछ अस्थिरता बनी रह सकती है, जिससे अस्थायी विदेशी पूंजी निकासी को बढ़ावा मिल सकता है.

हालांकि, भारत के वृहद बुनियादी ढांचे मजबूत बने हुए हैं - जिनमें नियंत्रणीय मुद्रास्फीति, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार और एक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली शामिल है. 1-3 साल की अवधि में, भारतीय इक्विटी के लिए दृष्टिकोण बेहद सकारात्मक है. निवेशकों को चयनात्मक रहना चाहिए और उन एफआईआई-भारी लार्जकैप शेयरों से बचना चाहिए जो पहले से ही पूर्ण मूल्यांकन पर कारोबार कर रहे हैं.

घरेलू स्तर पर संचालित और पूंजी-प्रधान क्षेत्रों में अधिक आकर्षक अवसर मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं: पूंजीगत वस्तुएं और इंजीनियरिंग, बिजली और विद्युत उपकरण, विद्युत वितरण, रियल एस्टेट और सीमेंट, बुनियादी ढांचा और संबद्ध उद्योग, खुदरा श्रृंखला, बैंकिंग एवं वित्तीय और पर्यटन क्षेत्र.

नगदी रखने वाले निवेशकों के लिए, यह धीरे-धीरे अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीदने का एक आदर्श समय है - ऐसी कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो, मूल्य निर्धारण क्षमता हो और संरचनात्मक विकास को गति देने वाली हों. धैर्य और अनुशासन के साथ, अगले तीन साल भारत की उभरती विकास गाथा में भाग लेने वालों को महत्वपूर्ण लाभ दिला सकते हैं.

