Cryptocurrency Donald Trump: क्रिप्टो करेंसी के व्यापार पर सवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प परिवार

Cryptocurrency Donald Trump: यदि आप देश के राष्ट्रपति हैं और थोड़े समय के भीतर आपके परिवार पर धन का घना बादल बरस पड़े तो स्वाभाविक रूप से लोग सवाल पूछेंगे. जांच एजेंसियों के कान भी खड़े होने चाहिए लेकिन जब मामला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का हो तो क्या कोई जांच एजेंसी ऐसी हिम्मत कर पाएगी?

दुनिया भर में यही सवाल पूछा जा रहा है. एक जमाने में ट्रम्प क्रिप्टो करेंसी के विरोधी हुआ करते थे लेकिन अचानक वे क्रिप्टो करेंसी के समर्थक हो गए क्योंकि पिछले साल उनके परिवार ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प नाम से क्रिप्टो करेंसी का धंधा शुरू किया. उनके दो बेटे एरिक और बैरन इन विभिन्न भूमिकाओं में कंपनियों का दायित्व संभाल रहे हैं.

ये कंपनियां अचानक खबरों में इसलिए आईं क्योंकि कुछ ही सप्ताह के भीतर इन दोनों कंपनियों ने करीब 11440 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली. खबर तो यह भी आ रही है कि ट्रम्प के गोल्फ रिसॉर्ट भी क्रिप्टो करेंसी से कमाई के मामले में पीछे रह गए हैं.

ट्रम्प के विरोधियों का मानना है कि ट्रम्प सीधे तौर पर भले ही इन कंपनियों को फायदा न पहुंचा रहे हों लेकिन वे राष्ट्रपति हैं तो सरकारी नीतियां तो फायदेमंद हो ही सकती हैं. यदि सही तरीके से जांच पड़ताल हो तो अप्रत्याशित मुनाफे का कारण लोगों के सामने आ सकता है. ट्रम्प का इतिहास वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से घिरा रहा है.

यहां तक कि उन पर ये आरोप भी लगे थे कि उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी और कुछ पुराने पाप छुपाने के लिए वित्तीय हथियार का उपयोग भी किया. 2016 में जब वे चुनाव लड़ने की तैयार कर रहे थे तो उन्हें इस बात की आशंका थी कि पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स यह खुलासा कर सकती है कि ट्रम्प ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे.

स्टॉर्मी को चुप रहने के लिए 1 लाख 30 हजार डॉलर का भुगतान किया गया था. ट्रम्प पर कई और भी आरोप लगे और एक समय ऐसी नौबत आ गई थी कि लोग पूछने लगे थे कि क्या ट्रम्प जेल जाएंगे? किस्मत ने उनका साथ दिया और वे जेल जाने से बच गए. बहरहाल, जब से वे दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से एक ही रट लगा रखी है- ‘अमेरिका फर्स्ट!’

इसमें कुछ बुरा भी नहीं है लेकिन राजनीति कोई व्यापार नहीं है कि उसे मुनाफे की दृष्टि से देखा जाए. मगर ट्रम्प का नजरिया तो यही है. ऐसे नजरिये वाले व्यक्ति के राष्ट्रपति रहते हुए यदि उनके परिवार पर धन की बरसात हो रही है तो किसी को आश्चर्य क्यों होना चाहिए? मगर सवाल तो सवाल है.

आप बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको हर आरोप से बचे रहना चाहिए. क्या ट्रम्प खुद को बेदाग दिखाने के लिए कुछ कदम उठाएंगे? फिलहाल तो यह सवाल ही बेमानी है क्योंकि जो शख्स दुनिया में खुद को सबसे शक्तिशाली मान कर आचरण कर रहा हो, वह ऐसे सवालों के जवाब देने के बारे में क्यों सोचेगा?

