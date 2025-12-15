Year-Ender 2025: इंटरनेट की दुनिया में भोजपुरी के इन गानों का रहा जलवा, लोगों ने जमकर लगाए ठुमके

Year-Ender 2025: वर्ष 2025 भोजपुरी संगीत जगत के लिए बेहद शानदार रहा, जहां कई गानों ने यूटयूब, इंस्टाग्राम रील्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धूम मचाई। ट्रेंडिंग स्टार्स के साथ-साथ नए कलाकारों के गाने भी जबरदस्त वायरल हुए।

1- थर्मामीटर

इस गाने ने रिलीज़ होते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए और साल के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सोलो गानों में से एक रहा। गाने को शिल्पी राज ने गाया है। गाने में एक्ट्रेस नम्रता मल्ला के बोल्ड और दमदार डांस मूव्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया, जिससे यह गाना इंस्टाग्राम रील्स पर भी छाया रहा। गाने के बोल और दमदार संगीत ने इसे हर पार्टी और डीजे की प्लेलिस्ट का हिस्सा बना दिया। भोजपुरी के इस गाने ने 56 मिलियन से अधिक व्यूज हासिल किए।

2- गईल जबसे मिल के

खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का गाया गाना गईल जबसे मिल के काफी पॉपुलर सॉन्ग रहा। यह गाना रोमांटिक और इमोशनल टच लिए हुए है, जिसमें खेसारी लाल यादव ने दर्शकों का दिल जीत लिया। रिलीज़ के महज़ तीन महीने के भीतर ही इस गाने ने 65 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर लिए थे, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। यह गाना ख़ास तौर पर रोमांटिक रील्स के लिए इस्तेमाल किया गया।

3- घघरी

पावर स्टार पवन सिंह और क्वीन शिल्पी राज की जोड़ी ने एक बार फिर कमाल किया। यह गाना एक सुपरहिट डांस नंबर के रूप में सामने आया। गाने का संगीत और हुक स्टेप इतना आकर्षक था कि यह शादी-पार्टियों में खूब बजाया गया और लोगों ने इस पर जमकर रील्स बनाए।

4- कमरिया के पीर

खेसारी लाल यादव का यह गाना अपने मजेदार बोल और तेज धुन के कारण तुरंत हिट हो गया। यह गाना रोमांटिक है, जिसमें खेसारी लाल यादव और एक्ट्रेस नीलम गिरी की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। गाने के बोल बेहद कैची थे, जिससे यह गाना ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हुआ।

5- दिलवा ले जा

पवन सिंह और शिल्पी राज का एक और सुपरहिस्ट गाना जिसने हिंदी से लेकर भोजपुरी दर्शकों के दिल पर राज किया। यह एक और धमाकेदार डांस वीडियो है जिसमें पवन सिंह और शिल्पी राज की जोड़ी ने साल भर अपनी बादशाहत कायम रखी। रिलीज़ के कुछ ही महीनों में इस गाने ने लाखों व्यूज बटोरे, जो यह दिखाता है कि इस जोड़ी का जादू अभी भी बरकरार है।

