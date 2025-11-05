"न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जीत ने एक ‘राजनीतिक वंश’ को उखाड़ फेंका", चुनाव जीतने के बाद बोले ममदानी

Zohran Mamdani : न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुने गए जोहरान ममदानी ने घोषणा की कि उनकी जीत ने एक ‘‘राजनीतिक वंश’’ को उखाड़ फेंका है। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी जीत के साथ न्यूयॉर्क शहर ने ‘‘पुराने से नए युग में कदम रखा है।’’ भारतीय मूल के ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के बहुचर्चित चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है।

New York City Mayor-elect Zohran Mamdani: "We have toppled a political dynasty. I wish Andrew Cuomo only the best in private life but let tonight be the final time I utter his name as we turn the page on a politics that abandons the many and answers only to the few." pic.twitter.com/Pf0j4I1TDK — CSPAN (@cspan) November 5, 2025

उन्होंने दिग्गज नेता एवं न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा को हराकर जीत हासिल की। ममदानी ने अपने विजय भाषण में मंगलवार रात कहा, ‘‘दोस्तो, हमने एक राजनीतिक वंश को उखाड़ फेंका है। मैं एंड्रयू कुओमो को निजी जीवन में शुभकामनाएं देता हूं लेकिन आज रात के बाद मैं उनका नाम अंतिम बार ले रहा हूं, क्योंकि अब हम उस राजनीति को पलट रहे हैं जो कुछ गिने-चुने लोगों की सेवा करती थी। न्यूयॉर्क, आज रात तुमने इतिहास रच दिया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम इसलिए जीते क्योंकि न्यूयॉर्कवासियों ने खुद को यह विश्वास दिलाया कि असंभव को संभव बनाया जा सकता है। और हम इसलिए जीते क्योंकि हमने यह ठान लिया कि अब राजनीति हमारे ऊपर थोपी जाने वाली चीज नहीं होगी बल्कि यह वह चीज होगी जिसे हम खुद करेंगे।’’

ममदानी ने कहा, ‘‘आपके सामने खड़े होकर मुझे जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद आते हैं - इतिहास में कभी-कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब किसी राष्ट्र की लंबे समय से दबाई गई आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात, हमने पुराने से नए युग में कदम रख लिया है।’’

