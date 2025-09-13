महिला एशिया कपः जापान से 1-1 ड्रॉ, फाइनल में भारत, 14 सितंबर को चीन से टक्कर

September 13, 2025

भारत ने शानदार शुरुआत की। ब्यूटी डुंग डुंग ने सातवें मिनट में मैदानी गोल करके टीम को बढ़त दिला दी।

Highlightsभारत को हराकर पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी।  भारत मेजबान चीन के खिलाफ फाइनल खेलेगा। पूल चरण का मुकाबला भी 2-2 से बराबरी पर छूटा था।

हांगझोउः भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। मुकाबला रविवार को चीन से होगा। भारत ने शनिवार को यहां महिला एशिया कप के अपने आखिरी सुपर चार मैच में जापान के खिलाफ शुरुआती बढ़त गंवाकर 1-1 से ड्रॉ खेला औक फाइनल में जगह पक्की की। भारत ने शानदार शुरुआत की। ब्यूटी डुंग डुंग ने सातवें मिनट में मैदानी गोल करके टीम को बढ़त दिला दी।

लेकिन जापान ने वापसी की और कोबायाकावा शिहो ने हूटर बजने से दो मिनट पहले ही बराबरी का गोल दाग दिया। यह इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच दूसरा ड्रॉ था। इससे पहले पूल चरण का मुकाबला भी 2-2 से बराबरी पर छूटा था। भारत मेजबान चीन के खिलाफ फाइनल खेलेगा। चीन ने सुपर चार चरण में भारत को हराकर पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। 

