महिला एशिया कपः जापान से 1-1 ड्रॉ, फाइनल में भारत, 14 सितंबर को चीन से टक्कर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 13, 2025 18:38 IST2025-09-13T16:45:58+5:302025-09-13T18:38:22+5:30
हांगझोउः भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। मुकाबला रविवार को चीन से होगा। भारत ने शनिवार को यहां महिला एशिया कप के अपने आखिरी सुपर चार मैच में जापान के खिलाफ शुरुआती बढ़त गंवाकर 1-1 से ड्रॉ खेला औक फाइनल में जगह पक्की की। भारत ने शानदार शुरुआत की। ब्यूटी डुंग डुंग ने सातवें मिनट में मैदानी गोल करके टीम को बढ़त दिला दी।
लेकिन जापान ने वापसी की और कोबायाकावा शिहो ने हूटर बजने से दो मिनट पहले ही बराबरी का गोल दाग दिया। यह इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच दूसरा ड्रॉ था। इससे पहले पूल चरण का मुकाबला भी 2-2 से बराबरी पर छूटा था। भारत मेजबान चीन के खिलाफ फाइनल खेलेगा। चीन ने सुपर चार चरण में भारत को हराकर पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी।
