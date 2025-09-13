महिला एशिया कपः तू कमाल दी कुड़ी, जापान से 1-1 ड्रॉ खेल फाइनल रेस में भारत, कोरिया और चीन मुकाबले पर नजर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 13, 2025 16:46 IST2025-09-13T16:45:58+5:302025-09-13T16:46:47+5:30

भारत ने शानदार शुरुआत की। ब्यूटी डुंग डुंग ने सातवें मिनट में मैदानी गोल करके टीम को बढ़त दिला दी।

Women's Asia Cup amazing girl played 1-1 draw Japan eyes India, Korea and China match final race | महिला एशिया कपः तू कमाल दी कुड़ी, जापान से 1-1 ड्रॉ खेल फाइनल रेस में भारत, कोरिया और चीन मुकाबले पर नजर

photo-lokmat

Highlightsफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें बरकरार है।चीन के खिलाफ फाइनल में पहुंच जाता।मुकाबला भी 2-2 से बराबरी पर छूटा था।

हांगझोउः भारत ने शनिवार को यहां महिला एशिया कप के अपने आखिरी सुपर चार मैच में जापान के खिलाफ शुरुआती बढ़त गंवाकर 1-1 से ड्रॉ खेला जिससे उसकी फाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें बरकरार है। भारत ने शानदार शुरुआत की। ब्यूटी डुंग डुंग ने सातवें मिनट में मैदानी गोल करके टीम को बढ़त दिला दी।

लेकिन जापान ने वापसी की और कोबायाकावा शिहो ने हूटर बजने से दो मिनट पहले ही बराबरी का गोल दाग दिया। यह इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच दूसरा ड्रॉ था। इससे पहले पूल चरण का मुकाबला भी 2-2 से बराबरी पर छूटा था। जापान के खिलाफ जीत से भारत सीधे मेजबान चीन के खिलाफ फाइनल में पहुंच जाता।

अब भारत की फाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें चीन और कोरिया के बीच होने वाले मैच के नतीजे पर निर्भर करेंगी। चीन ने सुपर चार चरण में भारत को हराकर पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। 

टॅग्स :Hockey IndiajapanTeam Indiaहॉकी इंडियाजापानटीम इंडिया