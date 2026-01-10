"आप पुतिन को भी पकड़ने का आदेश देंगे?" ट्रंप से पूछा गया ये सवाल, जानिए यूएस राष्ट्रपति का जवाब, VIDEO

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को उन सुझावों को खारिज कर दिया कि वॉशिंगटन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को पकड़ने जैसे ऑपरेशन जैसा कोई बड़ा कदम उठा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम "ज़रूरी नहीं है", हालांकि उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर गहरी निराशा भी जताई।

जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की उन बातों के बारे में पूछा गया, जिनमें उन्होंने इशारा किया था कि मादुरो के बाद पुतिन का नंबर आ सकता है, तो ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमारे उनके साथ अच्छे रिश्ते हैं और हमेशा रहेंगे।"

अमेरिका के टॉप तेल और गैस एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक मीटिंग में बोलते हुए, ट्रंप ने कहा कि वह "बहुत निराश" हैं कि यह संघर्ष अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, "मैंने आठ युद्ध खत्म करवाए हैं। मुझे लगा था कि यह बीच का होगा या शायद सबसे आसान में से एक होगा," वह रूस के यूक्रेन पर हमले का ज़िक्र कर रहे थे, जो 2022 से जारी है।

पुतिन पर फिलहाल हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी है, एक ऐसा फैक्टर जिसने लड़ाई खत्म करने की डिप्लोमेटिक कोशिशों को और मुश्किल बना दिया है।

मदुरो की गिरफ्तारी के बाद ज़ेलेंस्की का इशारा

ये टिप्पणियां एक हफ्ते बाद आईं जब कराकस में एक चौंकाने वाले अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन में वेनेजुएला के पूर्व नेता निकोलस मदुरो को सुबह होने से पहले उनके घर से घसीटकर निकाला गया और ड्रग-ट्रैफिकिंग और दूसरे आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका ले जाया गया। इस अभूतपूर्व कार्रवाई ने दुनिया भर की सरकारों को हिला दिया और वाशिंगटन के कुछ सहयोगियों को और हिम्मत दी।

ज़ेलेंस्की, जिनका देश रूसी सेनाओं का विरोध कर रहा है, ने मादुरो घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पुतिन का परोक्ष रूप से ज़िक्र किया और कहा कि अगर एक "तानाशाह" के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए, तो "संयुक्त राज्य अमेरिका जानता है कि आगे क्या करना है।" हालांकि, ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इस बात को खारिज कर दिया कि वह रूसी नेता के खिलाफ इसी तरह का मिशन शुरू करने का आदेश देंगे।

युद्ध में हुए जान-माल के नुकसान का ज़िक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि वह इसे पहले नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, "पिछले महीने, उन्होंने 31,000 लोग खो दिए। उनमें से कई रूसी सैनिक थे। रूसी अर्थव्यवस्था खराब प्रदर्शन कर रही है। मुझे लगता है कि हम इसे सुलझा लेंगे। काश हम इसे और जल्दी कर पाते क्योंकि बहुत से लोग मर रहे हैं, ज़्यादातर सैनिक।"

