Israel-Hamas War: कौन है याह्या सिनवार जिसे इजराइल दुश्मन नंबर-1 मानता है, 22 साल रहा इजराइल की जेल में

Highlights सिनवार हमास में नेतृत्व में नंबर 2 है 1988 में सिनवार को गिरफ्तार किया गया था सिनवार ने 22 साल इजराइल की जेल में बिताए

Israel-Hamas War: इसराइल के शहरों पर हमास के चौंकाने वाले हमले के बाद से एक नाम काफी चर्चा में है। ये नाम है याह्या सिनवार का। इजरायली अधिकारियों ने सिनवार को "बुराई का चेहरा" कहा है और उस पर उन हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया है जिनमें 1,300 इजरायली मारे गए थे।

इजराइल गाजा पट्टी में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य याह्या सिनवार को खत्म करना है। इजराइली सेना पहले ही कह चुकी है कि सिनवार और उनकी टीम हमारी नजरों में हैं।

Yahya Sinwar is a direct enemy of the State of Israel and his genocidal terrorist organization—Hamas—is a threat to the entire world. pic.twitter.com/mYCgcOgjpX