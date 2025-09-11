Kulman Ghising: कौन हैं कुलमन घीसिंग? बन सकते हैं नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री

काठमांडू: पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की और काठमांडू के मेयर बालेन शाह के इस्तीफे के बाद कुलमन घीसिंग नेपाल की अंतरिम सरकार के मुखिया बन सकते हैं। घीसिंग नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख हैं। उन्हें नेपाल के बिजली संकट को सुलझाने का श्रेय दिया जाता है। इससे पहले, नेपाली सेना, नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और जेनरेशन ज़ेड के युवाओं के प्रतिनिधियों के बीच चल रही राजनीतिक अशांति के बीच अंतरिम सरकार के नेतृत्व के चयन के लिए छह घंटे तक चर्चा हुई।

बैठक में कथित तौर पर कार्की और शाह के नामों पर विचार किया गया। हालाँकि, उनके नामों पर आम सहमति नहीं बन पाई। अंतरिम सरकार के नेता के रूप में घीसिंग का नाम आश्चर्यजनक है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें "एक देशभक्त और सबका चहेता" बताया। घीसिंग, शाह और कार्की के अलावा 40 वर्षीय सांसद सुमना श्रेष्ठ के नाम पर भी चर्चा हुई।

कुलमन घीसिंग कौन हैं?

घीसिंग नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं। उन्हें इस हिमालयी राष्ट्र के लंबे समय से चले आ रहे बिजली संकट को दूर करने का श्रेय दिया जाता है। घीसिंग का जन्म रामेछाप जिले के बेथन गाँव में हुआ था। उन्होंने भारत के जमशेदपुर स्थित क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से निःशुल्क छात्रवृत्ति प्राप्त की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। घीसिंग ने पुलचौक इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की।

सितंबर 2016 में, घीसिंग को कैबिनेट के एक निर्णय द्वारा NEA का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के समय, वे राहुघाट जलविद्युत परियोजना के परियोजना प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने चिलिमे जलविद्युत कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया था।

घीसिंग के कार्यकाल में ही आम जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए कुछ बड़े उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने की नीति को समाप्त कर दिया गया था। इस कदम से देश के प्रमुख शहरों में बिजली कटौती में तत्काल कमी आई।

11 अगस्त, 2021 को घीसिंग को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया। हालाँकि, उनका कार्यकाल 9 अगस्त, 2025 को समाप्त होने वाला था, फिर भी उन्हें 24 मार्च, 2025 को पद से हटा दिया गया। उनके निष्कासन के बाद सरकार के खिलाफ व्यापक आलोचना और विरोध प्रदर्शन हुए।

नेपाल अशांति

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को नेपाल सेना ने काठमांडू घाटी के तीन ज़िलों में निषेधाज्ञा बढ़ा दी है, साथ ही कुछ समय के लिए लोगों की आवाजाही की अनुमति भी दी है। नेपाल सेना के अनुसार, काठमांडू घाटी के तीन ज़िलों - काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर - में सुबह 6 बजे से कर्फ्यू हटा लिया गया है।

सेना द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, आम जनता को आवश्यक कार्यों के लिए कुछ घंटों की आवाजाही की अनुमति देने के बाद, प्रतिबंधात्मक आदेश सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लागू रहेंगे। इसमें कहा गया है कि शाम 5 बजे से 7 बजे तक की ढील के बाद, शुक्रवार शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार, रविवार शाम से 'जेन जेड' समूह के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। बुधवार शाम जारी एक बयान में, मंत्रालय ने बताया कि 1,061 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 719 को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 274 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

